Родина Лукашенка та російський олігарх Гуцерієв опинилися в списку санкцій ЄС

ЗеПорушення

48

Всього порушень

27

Днів без порушень
20:20 США назвали країни для отримання 55 млн доз вакцини від COVID-19: в списку є Україна
19:28 Україна і Казахстан обговорюють взаємне визнання документів про вакцинацію
18:58 Nike презентував колекцію кросівок з ананасною «шкірою»
18:43 У двох музеях Туреччини запрацювали україномовні аудіогіди
18:05 Вийшов перший трейлер другого сезону «Теда Лассо»
17:58 Австрійські вболівальники в Бухаресті заспівали «Путін х***о»: відео 
17:24 Міністр оборони РФ віддав наказ наростити угруповання в окупованому Криму
16:59 Ще 7 європейських країн закрили небо для Білорусі
16:49 На Олімпіаді в Токіо зможуть бути присутніми не більше 10 тис. уболівальників, — МОК
16:25 Гру Cyberpunk 2077 повернули до PS Store зі зниженою ціною
15:52 Юен МакГрегор зніметься у трилері «Еверест» Дага Лаймана
15:16 У Швеції депутати вперше винесли вотум недовіри прем’єру
15:10 COVID-19: Правила в’їзду до США
14:59 Студія Marvel випустила нову короткометражку про серіал «Локі»
14:27 У Німеччині затримали вченого: шпигував на користь Росії
14:14 Нові санкції ЄС проти Білорусі: під обмеження потраплять 86 компаній
13:53 На Прикарпатті сталося масове отруєння в готелі
13:40 BAFTA призначила дату вручення кінопремії 2022 року
13:21 Рада ЄС знову продовжила на рік заборону на інвестиції в окупованому Криму
12:51 У Харкові помічник «слуги» Куницького стріляв на парковці: відео
12:19 День літнього сонцестояння 2021: прикмети
12:07 Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії
11:21 В Індії виявили нову мутацію коронавірусу — Delta+
11:19 Знайдені в Південній Африки алмази виявилися кварцом
10:50 Як виглядає Ялта після небувалої повені: фото
10:43 Хоакін Фенікс і Руні Мара зіграють головні ролі у фільмі «Полярна зірка»
09:59 «ЄС» та волонтери оснастили системою відеоспостереження 42 км фронту
09:30 Американський авіаносець протестували за допомогою ударної вибухової хвилі: відео
08:56 Понад 55 тисяч людей не хочуть, щоб Джефф Безос повертався на Землю після польоту в космос
08:23 В Україні за минулу добу зафіксовано 323 нових випадки COVID-19
08:12 Українець Олександр Волков уведений до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу

Родина Лукашенка та російський олігарх Гуцерієв опинилися в списку санкцій ЄС

Європейський союз запровадив нові санкції проти білоруських посадовців. Обмежувальні заходи застосовані до членів родини невизнаного президента Олександра Лукашенка, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших.

Понеділок, 21 червня 2021, 21:04

Про це сповістили в Офіційному журналі ЄС.

У списку санкцій опинилися 78 фізичних та 8 юридичних осіб. Серед них 7 фізичних і 1 юридична особа, що пов’язані з примусовою і незаконною посадкою в Мінську літала Ryanair, який прямував з Атен до Вільнюса з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту. 

Серед осіб, що потрапили під санкції — середній син Олександра Лукашенка Дмитро та дружина старшого сина Олександра Лукашенка Лілія.

Опинився в списку і російський бізнесмен Михайло Гуцерієв. Зазначається, що він є другом Лукашенка, має бізнес-інтереси в Білорусі (кілька напрямів, зокрема, енергетика) і вплив на політичну еліту країни.

“Сафмар”, компанія, підконтрольна Гуцерієву, була єдиною російською нафтовою фірмою, яка здійснювала поставки нафти на білоруські нафтопереробні заводи під час енергетичної кризи між Білоруссю та Росією на початку 2020 року”, — йдеться в документі.

Крім цього, під санкціями тепер міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін, голова слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, керівник президентського спортклубу, колишній голова головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС країни Микола Карпенків, речниця міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова, перший заступник та заступник начальника відділу виконання покарань МВС Іван Мисліцький та Олег Бєляков та багато інших.

Серед підсанкційних юридичних осіб — “Мінський автомобільний завод”  “Білоруський автомобільний завод”, “Белаеронавігація”.

Також 21 червня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки державних органів та посадовців Білорусі.

Перед цим міністри закордонних справ країн G7 (“Великої сімки”) виступили із заявою, в якій засудили дії Білорусі із затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, а також пригрозили запровадженням нових санкцій.

В травні стало відомо, що Україна готується до запровадження санкції проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У п’ятницю, 28 травня, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що пакет санкцій вже передали на розгляд РНБО, але секретар Ради нацбезпеки і оборони це заперечив.

  • У жовтні Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було 44 особи.
  • У листопаді ЄС офіційно ввів персональні санкції проти Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені у зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.
  • Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників.
Теги: ЄС, Олександр Лукашенко, санкції

Читати #Букви у Telegram і у Facebook