Родина Лукашенка та російський олігарх Гуцерієв опинилися в списку санкцій ЄС

Європейський союз запровадив нові санкції проти білоруських посадовців. Обмежувальні заходи застосовані до членів родини невизнаного президента Олександра Лукашенка, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших.

Про це сповістили в Офіційному журналі ЄС.

У списку санкцій опинилися 78 фізичних та 8 юридичних осіб. Серед них 7 фізичних і 1 юридична особа, що пов’язані з примусовою і незаконною посадкою в Мінську літала Ryanair, який прямував з Атен до Вільнюса з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту.

Серед осіб, що потрапили під санкції — середній син Олександра Лукашенка Дмитро та дружина старшого сина Олександра Лукашенка Лілія.

Опинився в списку і російський бізнесмен Михайло Гуцерієв. Зазначається, що він є другом Лукашенка, має бізнес-інтереси в Білорусі (кілька напрямів, зокрема, енергетика) і вплив на політичну еліту країни.

“Сафмар”, компанія, підконтрольна Гуцерієву, була єдиною російською нафтовою фірмою, яка здійснювала поставки нафти на білоруські нафтопереробні заводи під час енергетичної кризи між Білоруссю та Росією на початку 2020 року”, — йдеться в документі.

Крім цього, під санкціями тепер міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін, голова слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, керівник президентського спортклубу, колишній голова головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС країни Микола Карпенків, речниця міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова, перший заступник та заступник начальника відділу виконання покарань МВС Іван Мисліцький та Олег Бєляков та багато інших.

Серед підсанкційних юридичних осіб — “Мінський автомобільний завод” “Білоруський автомобільний завод”, “Белаеронавігація”.

Також 21 червня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки державних органів та посадовців Білорусі.

Перед цим міністри закордонних справ країн G7 (“Великої сімки”) виступили із заявою, в якій засудили дії Білорусі із затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, а також пригрозили запровадженням нових санкцій.