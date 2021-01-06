Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

“Браття і сестри! Протягом непростого року ми, українці, допомагали один одному в складних обставинах. Підтримували, захищали, підбадьорювали. Ми так робимо завжди. Це і є солідарність. Українська та європейська”, – звернувся до українців Порошенко.

Він нагадав, що Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього.

“У Віфлеємі Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра й любов – велика сила. Любов до Бога. Любов один до одного, любов до землі і рідної країни, до батьків і дітей, до своєї справи. Давайте особливо згадаємо про солдат, що боронять нашу землю. Про медиків, які рятують наших близьких. Про капеланів, волонтерів, благодійників. Про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну”, – сказав п’ятий президент.

Крім того, Порошенко нагадав, що рівно два роки тому Православна Церква України отримала Томос про автокефалію.

“Дякуємо Його Всесвятості Варфоломію за цей історичний вчинок. Радіємо, що Церкви-Сестри одна за одною визнають незалежність нашої помісної Церкви”, – сказав він.

Разом із Петром Порошенком українців привітали його діти і дружина Марина, яка зачитала різдвяного вірша.