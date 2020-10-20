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Родинам загиблих у катастрофі Ан-26 курсантів виплатили компенсації

Міністерство оборони України виплатило компенсації сім'ям усіх курсантів, які загинули в авіакатастрофі літака Ан-26 під Чугуєвом.

Вівторок, 20 жовтня 2020, 16:00

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №975 та протокольного рішення засідання комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, 19 жовтня 2020 року обласними військовими комісаріатами (ТЦК та СП) Сухопутних військ Збройних Сил України проведена виплата одноразової грошової допомоги родинам курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які трагічно загинули 25 вересня 2020 року внаслідок катастрофи літака Ан-26Ш”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму (близько 1,5 млн грн) проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір.

Наразі продовжує працювати урядова комісія та триває робота з технічного розслідування катастрофи літака Ан-26Ш. Родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

Нагадаємо, літак АН-26 розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували  7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба. З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.
  • Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака АН-26 у Харківській області.
Теги: військові, військові, загиблі, катастрофа АН-26, Міноборони України, Генштаб ЗСУ, компенсация

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