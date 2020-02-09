Родини Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час подій Революції Гідності, а також родини ветеранів російсько-української війни обурені діями нинішньої влади та звернулися до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Звернення опубліковано на Facebook-сторінці громадської організації “Родини Небесної Сотні”.

“Ми, представники родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час подій Революції Гідності та її активних учасників, ветеранів російсько-української війни, обурені ознаками реваншу диктатури, які стають дедалі більш демонстративними в сьогоднішній Україні. Представники колишнього “Беркуту” та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік “майданівців “. Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про “переворот”, про “громадянську війну”; зневажається українська мова, культура, історія”, – йдеться в заяві.

Наголошується, що нинішній владі до вподоби таке демонстративне паплюження пам’яті Героїв. Зокрема, без жодного реагування з боку влади залишилося звернення від 24 січня цього року (зареєстровано в ДБР за № 1843-20 від 24.01.2020), у якому йшлося про організацію зустрічі керівництва держави із представниками родин Героїв Небесної Сотні, постраждалими та учасниками Революції Гідності.

На цій зустрічі вони мали намір обговорити та почути позицію щодо своїх вимог та питань:

1. Негайного скасування наказу про призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань О. Бабікова; 2. Приведення закону “Про Державне бюро розслідувань ” у відповідність до рішення Конституційного Суду України, зокрема щодо призначення директора ДБР; 3. Процедури формування конкурсної комісії на зрозумілих для світової та української спільноти прозорих принципах із представників зацікавлених установ, громадських та міжнародних організацій, адвокатів, що опікувались справами щодо злочинів проти учасників Революції Гідності; 4. Оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо; 5. Надання повної інформації щодо працівників, які перейшли до структури ДБР за спрощеною процедурою, а також керівників груп слідчих і кандидатів на керівні посади у ДБР; 6. Надання переліку справ, прийнятих ДБР від Офісу Генерального прокурора, та інформації про їх стан; 7. Запровадження обов’язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до Державного бюро розслідувань з Офісу Генерального прокурора України; 8. Забезпечення неупередженого розслідування справ, пов’язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати української та світової громадськості; 9. Законодавчої заборони включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків, а також тих, які не відбули визначене судом покарання.

“Вважаємо, що дії представників влади щодо згаданих питань, а також погрози та образи на адресу учасників Революції Гідності, які безкарно звучать з боку представників режиму Януковича – призводять до знецінення здобутків Революції Гідності, паплюження пам’яті наших рідних та близьких, всіх тих, хто відстоював європейський вектор розвитку України”, – зазначили в зверненні.

На зустрічі також пропонується обговорити відзначення цього року на державному рівні Дня Героїв Небесної Сотні, який відзначається 20 лютого кожного року, та питання створення Меморіалу Героїв Небесної Сотні на Алеї Героїв Небесної Сотні.