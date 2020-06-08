Рідні Джорджа Флойда звернулися до ООН

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Адвокат сім’ї Бенджамін Крамп також від імені родичів просить ООН надати рекомендації щодо реалізації реформи американської поліції.

Він підкреслив, що група людей, яка систематично “позбавляється урядом свого невід’ємного права на життя”, повинна звернутися до ООН з проханням втрутитися.

Крамп також вказав на необхідність проведення незалежного розтину, які дозволять в майбутньому встановлювати точні причини смерті громадян в разі дій співробітника правоохоронних органів. Він додав, що необхідно і проведення незалежних судових розглядів.

Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами. 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах.

Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі і по всьому світу. Протести тривають донині.

2 червня в результаті громадських заворушень на території США, щонайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень. 3 червня стало відомо, що в результаті протестів загинули 13 осіб.

На тлі масових протестів в США почастішали випадки мародерства, у низці американських міст була введена комендантська година. До 4 червня кількість затриманих під час масових протестів сягнула 10 тисяч осіб.

Крім цього, за підрахунками журналістського проєкту Bellingcat, під час протестів в США офіцери поліції 157 разів застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.

5 червня генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що іноземні сили, а також екстремістські угруповання використовують протести в зв’язку зі смертю Джорджа Флойда в своїх інтересах.

Президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашистської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях. Що це за рух можна прочитати за посиланням.

Також Дональд Трамп погрожував, що в разі, якщо керівники штатів або міст відмовляться “вжити заходів, необхідних для захисту життя і майна їхніх жителів”, він буде посилатися на Закон про повстання 1807 року, який дозволяє президенту розгорнути збройні сили США для придушення громадських заворушень. У Пентагоні цю заяву засудили, зауваживши, що розгортання армії для придушення протестів у США недоречно. Вже 3 червня Пентагон направив 1600 військових в федеральний округ Колумбія для стримування протестів.

Генерал, ексміністр оборони США Джеймс Меттіс розкритикував президента США Дональда Трампа через загрозу використовувати військових, щоб придушити масові протести, звинувативши його в спробі “розділити країну”. Колишній глава апарату Білого дому Джон Френсіс Келлі погодився з думкою Меттіса.

На тлі протестів та неоднозначної реакції президента республіканці засумнівалися, чи підтримають Трампа на виборах. Вже 7 червня перший сенатор-республіканець взяв участь в акціях протестах. Ним став сенатор від штату Юта Мітт Ромні, який приєднався до протестуючих у Вашингтоні.