Родичі загиблої через COVID-19 мешканки Чернівецької області звинувачують лікарів у смерті жінки. Вони заявили, що пацієнтці не надали допомогу вчасно.

Про це йдеться в листі Людмили Пацалюк, матері загиблої жінки, опублікованому місцевим виданні “Перший Буковинський”.

Як повідомлялося раніше, в Україні зафіксувано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. У Чернівецькій ОДА повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов’язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним.

“Тетяні було 33… Без мами лишилося двоє дітей… Я вважаю, що мою доньку можна було врятувати, якби вчасно і в повному обсязі була надана перша допомога”, — написала Людмила.

Жінка розповіла, що у її дочки була супутня неврологічна патологія — пухлина біля центрального стовбура головного мозку (кавернозна ангіома довгастого мозку). За словами матері загиблої, в 2016 році була успішно проведена операція та останнім часом жінка почувалася. Допоки 7 березня в неї не піднялася температура.

Тоді вона звернулася до лікаря та їй діагностували двосторонню пневмонію. Однак лікарі відправили її лікуватися вдома, не перевіривши на COVID-19.

“7 березня у Тетяни піднялася температура. Вона думала, що це звичайне ГРВІ. 2 дні не проходило і вони викликали з Вашківців лікаря. Проконсультувавшись, призначили антибіотики, стало знову гірше. 13 березня поїхала у Вашківці, зробила знімок – там двостороння пневмонія. Розуміючи з чоловіком, що автомобіль швидкої у їхньому селі скоро розпадеться, поїхали одразу ж до обласної лікарні самі ввечері у п’ятницю, 13 березня. У відділенні пульмонології на них визвірилися, мовляв, чого прийшли без направлення. Послухали і сказали, що хрипів немає, а на знімку – все добре. Відтак, на приймальному їх нікуди не направили більше і вони поїхали додому”, — розповіла мати загиблої.

Людмила також повідомила, що вдома стан Тетяни почав погіршуватися, в зв’язку з чим вона вирішила змінити препарат. Тоді стан продовжив погіршуватися. Родина знову викликала швидку та жінку доставили в Чернівецьку обласну лікарню. Там її направили в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус.

До лікарні, за словами матері загиблої, у жінки стався напад, і ввечері 16 березня вона втратила свідомість. Допомога жінці, як вважаєть її рідні, надана була несвоєчасно — за кілька годин після нападу.

“Пізніше в неї почався судомний приступ – через невчасно надану медичну допомогу і інтоксикацію організму. Можливо, лікарі не звернули увагу, що під час видалення пухлини їй капали сильні антибіотики і організм має резистентність до слабких. В інфекційному відділенні стан погіршувався. Інтоксикація і постійна субфібрильна температура викликали судоми. Жінка втратила свідомість в понеділок близько 17.00 вечора. Кнопки виклику у боксах не працюють і хтозна, скільки вона там лежала, поки її знайшли. Реанімаційні заходи результату вже не дали – в 19.20 Тетяни не стало…”, — додала Людмила.

У тому, що трапилося, мати загиблої звинувачує лікарів. Вона сумнівається в тому, що діагноз був поставлений лікарями правильно, а також зазначає, що лікування було неякісним.

“Лікарі поставили діагноз – епілептичний приступ, якого в неї в житті жодного разу не було. Нам відомо, що лікарі не могли знайти вен – через це не докапували розчини, бо голка виходила з вени. Чомусь не робили венорезекцію (вивід вени під ключицю), щоб повноцінно провести дезінтоксикаційну і антибактеріальну терапію, як і рекомендовано при вірусних пневмоніях”, — зазначила Людмила.