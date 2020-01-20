Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Для всіх нас 20 січня – один з найбільш скорботних днів, адже в 2015 році героїчна 242-денна оборона Донецького аеропорту, коли в цей день загинули 49 кіборгів, завершувалася. Тих, хто загинув, вже не повернеш, але ми будемо їх пам’ятати і вшановувати доти, поки є Україна, тобто завжди. Ми спілкуємося з рідними та сім’ями загиблих практично щодня. До п’ятої річниці ми зробили пам’ятний знак, який я хочу передати сім’ям героїв”, – сказав міністр оборони.

Уточнюється, що пам’ятні знаки виготовлені у формі монет.

“Кожен день ми вшановуємо пам’ять військовослужбовців, які загинули на цій війні. На жаль, війна не закінчується. Вчора ми втратили ще одного військовослужбовця. Більше 10 воїнів пішли від нас за минулий рік”, – додав Загороднюк.

16 січня в Україні – День пам’яті захисників Донецького аеропорту (ДАП), яких за стійкість і хоробрість проросійські бойовики прозвали “киборгами”.

Українські воїни захищали аеропорт з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року – 242 дня.

За весь час оборони Донецького аеропорту загинули понад 100 українських військових, близько 440 отримали поранення. Багато з них відзначені державними нагородами, деяких посмертно.