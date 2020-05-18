В Українській греко-католицькій церкві заявляють, що родичі Віктора Медведчука ведуть незаконне будівництво дороги у Львівській області.

Про це повідомляється на сайті парафії Успіння пресвятої Богородиці УГКЦ в селі Страдич.

Стверджується, що на Страдецькій горі в Яворівському районі Львівської області, яка вважається місцем масових паломництв, відбувається вирубка лісу і незаконне будівництво дороги.

У греко-католицької церкви повідомляють, що роботи ведуться компанією “Керамбуд”, власниками якої є Богдан Козак і Сергій Медведчук – рідні брати народних депутатів від фракції “ОПЗЖ”.

За словами священика місцевої парафії, церква неодноразово зверталася до контролюючих органів, внаслідок чого вдалося з’ясувати, що ведеться будівництво об’їзної дороги для обслуговування Великопольського піщаного кар’єру.

Водночас у Львівській обласній державній адміністрації повідомили, що не давали жодних дозволів для вирубки лісу та будівництва дороги біля Страдецької гори.