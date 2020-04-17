Про це #Буквам розповів Ігор Котелянець, голова об’єднання сімей полонених Кремля, брат “кримського диверсанта” Євгенія Панова.

“З питання політв’язнів поки, на жаль, взагалі немає комунікації. Жодної. Останній раз про це ми говорили в січні-лютому. Нам давали обіцянки, що до кінця березня відбудеться обмін. І публічні заяви про це робили. А потім просто перестали відповідати на будь-які наші питання і запити”, – сказав він.

За словами Котелянца, родичі політв’язнів готові виходити на акції протесту на Банкову під Офіс Президента.

“Не дивлячись на карантин. Тому що обіцянок було багато, але їх не виконали”, – підкреслив він.