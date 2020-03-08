Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

Відзначається, що сім’ї загиблих відвідали меморіал пам’яті жертв у амстердамського аеропорту Схіпхол, звідки в 2014 році злетів Боїнг MH-17.

“Цей суд – це дуже важливий етап для нас. Ми чекали його п’ять з половиною років. Дуже важливо, що розкажуть свідки. Я з нетерпінням чекаю показань цих свідків”, – розповів представляє групи родичів жертв.

На думку представляючого, чотири людини, яких звинувачують в авіакатастрофі – це “добре для початку”.

Уточнюється, що один з чотирьох підозрюваних у справі росіян проявив бажання брати участь в суді, його інтереси представлятимуть нідерландські адвокати.

Антон Котте, що втратив в авіакатастрофі свого сина, невістку й онука, заявив, що з нетерпінням чекає судового рішення по справі.

“Я сказав 5 років тому, через тиждень після катастрофи, що ми зобов’язані завершити цей процес заради тих, кого ми любимо. Ми не знаємо, що може статися, ми дізнаємося про це тільки в понеділок о 10 ранку, коли приїдемо до суду, і , цілком можливо, що хтось із підозрюваних захоче приїхати в Нідерланди”, – сказав він.