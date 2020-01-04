Вже із 1 квітня 2020 року більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для населення: серед них пологи, лікування інсультів та інфарктів.

Відповідну постанову № 1086 наприкінці 2019 року ухвалив Кабінет Міністрів України.

Так, із 1 квітня 2020 року запрацює Програма медичних гарантій (ПМГ). Вона дає старт наступній хвилі перетворень у сфері охорони здоров’я. Йдеться про можливість безкоштовно (за направленням лікаря) отримати спеціалізовані медичні послуги.

Їх буде оплачувати Національна служба здоров’я України. Для цього медустановам потрібно буде укласти договір із НСЗУ.

Згідно з постановою Кабміну, бюджетні кошти будуть спрямовані на оплату медичних послуг і лікарських засобів, оплату надання яких в повному обсязі пацієнтам гарантує держава, а саме:

1) медичних послуг, пов’язаних із наданням екстреної медичної допомоги;

2) медичних послуг, пов’язаних із наданням первинної медичної допомоги;

3) медичних послуг, пов’язаних із наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; паліативної медичної допомоги; медичних послуг, пов’язанихі з медичною реабілітацією; послуг, пов’язаних із медичною допомогою дітям до 16 років; медичних послуг, пов’язаних з медичною допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами;

4) відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (реімбурсація).

Таким чином, якщо пацієнту дасть направлення сімейний лікар, то держава буде оплачувати такі послуги:

• екстренна допомога; • консультації у фахівців для дітей і дорослих (від алерголога до ортопеда); • стоматологічна допомога (планова стоматологічна допомога дітям до 16 років, ургентна стоматологічна допомога дорослим та дітям); • обстеження для раннього виявлення онкозахворювань (мамографія, бронхоскопія, гістероскопія, колоноскопія, цистоскопія та інше); • пологи (фізіологічні пологи і кесарів розтин, ліки, палата і так далі); • допомога новонародженим в складних неонатальних випадках; • лікування серцево-судинних захворювань (інсультів, інфарктів).

Лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, медична допомога жінкам при пологах, а також недоношеним і/або хворим новонародженим у неонатальному періоді визначені пріоритетними в сфері охорони здоров’я в 2020-2022 роках.

Крім того, кожен медзаклад, що відповідає нормам, може укласти договір із Національною службою здоров’я України на надання хірургічної допомоги, що передбачає проведення хірургічних операцій дорослим і дітям на стаціонарному етапі за спеціальностями: гінекологія, нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, трансплантологія, урологія, хірургія серця і магістральних судин, щелепно-лицьова хірургія та ін.

Окремими пакетами медичної допомоги передбачені:

– діагностика і хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих і дітей;

– діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих і дітей;

– психіатрична допомога дорослим та дітям;

– діагностика і лікування дорослих і дітей із туберкульозом;

– діагностика, лікування та супровід осіб з вірусом імунодефіциту людини;

– лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів.

Згідно з програмою медгарантій у 2020 році, наприклад, буде виплачуватися з бюджету: 8500 грн – за пологи, 19500 грн – за лікування одного інсульту, 15800 грн – за лікування інфаркту.

Як раніше відзначали в НСЗУ, ці послуги будуть повністю безкоштовними для українців, оскільки “вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків”.

Послуги спеціалізованої медичної допомоги за програмою медичних гарантій можна буде отримати безкоштовно тільки за направленням лікаря “первинки” або лікуючого лікаря.

Але є винятки: без направлення спеціалізовану медичну допомогу (відповідно до показань) можна буде отримати безкоштовно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані.

“Якщо заклад уклав договір з НСЗУ на надання пріоритетних послуг і отримує оплати за цим договором, ніхто в цьому закладі не може вимагати у пацієнта гроші за це. Якщо ж таке відбувається, пацієнт може звернутися на контакт-центр НСЗУ за коротким номером 16 77. Ми вивчимо випадок і за необхідності будемо вживати відповідних заходів”, – наголосили в Національній службі здоров’я.