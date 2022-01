Про це йдеться у спільному розслідуванні Радіо Свобода і Conflict Intelligence Team.

Отримана журналістами інформація свідчить про те, що в останні місяці з Далекого Сходу на захід (до Росії чи Білорусі) перекидаються частини, без яких важко уявити повномасштабну військову операцію: військова поліція, десант, спецназ. Ці війська брали участь і в активній фазі російсько-українського конфлікту 2014-2015 років.

Russian troops were seen in Mozyr (Gomel region, Belarus) pic.twitter.com/hsIdnKPHPu

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 18, 2022