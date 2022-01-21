Родичі російських військовослужбовців стурбовані їхньою долею через можливу війну з Україною, оскільки повідомляється, що солдатів "перекидають на Захід".

Про це йдеться у спільному розслідуванні Радіо Свобода і Conflict Intelligence Team.

Отримана журналістами інформація свідчить про те, що в останні місяці з Далекого Сходу на захід (до Росії чи Білорусі) перекидаються частини, без яких важко уявити повномасштабну військову операцію: військова поліція, десант, спецназ. Ці війська брали участь і в активній фазі російсько-українського конфлікту 2014-2015 років.

Russian troops were seen in Mozyr (Gomel region, Belarus) pic.twitter.com/hsIdnKPHPu — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 18, 2022

У понеділок, 17 січня, Олександр Лукашенко анонсував спільні російсько-білоруські навчання “Союзна рішучість – 2022”, які мають відбутися у лютому на території Білорусі. Російська військова техніка, яку незалежні дослідники помічали на відеороликах у соцмережах, справді поступово прибуває до Білорусі – але лише частина її прямує до заявлених для навчань полігонів.

Інша частина зупинилася на півдорозі, під Гомелем, у районі, що знаходиться всього за 40 кілометрів від Чернігівської області України та за 90 – від Київської.

За останній тиждень у соцмережах з’явилося кілька нових відео, зокрема знятих під час проїзду ешелонів через Хабаровськ. Практично в кожному другому з них родичі та друзі контрактників пишуть про їхнє відправлення “у відрядження” та “на навчання”. Більшість повідомляє, що пунктом призначення є “Білорусь”, інші пишуть, що їх знайомих і рідних відправили “в Україну” або “на український кордон”.

Коментарі активно залишають і самі контрактники, які їдуть в ешелонах. Деякі з них, як випливає з їхніх профілів та постів, служать у підрозділах згадуваної у зв’язку зі стягуванням Росією військ до українського кордону 5-ї окремої танкової бригади – це ті самі “бойові буряти Путіна”, які “уславилися” у 2014-2015 роках участю у війні на Донбасі.

Вдалося встановити, що у складі сил, що перевозяться на захід, є військовослужбовці 14-ї окремої гвардійської інженерної бригади, дислокованої в Хабаровському краї.

На навчання в Білорусь” перекидають і спецназ. На повідомлення журналістів відповіла жінка, яка раніше написала у коментарях під відео з військовим ешелоном про від’їзд чоловіка до “відрядження”. Вона повідомила, що це не перша його “вилазка” “з Росії” – втім, вона стверджує, що країну він насправді не залишав, а їздив “для показухи” на кордон із Україною:

Журналісти знайшли профіль цієї жінки у ВКонтакті, а через нього – профіль її чоловіка, який викладав у себе на сторінці фото парадної муштри “блакитних беретів” на Червоній площі. Місце проживання жінки – Хабаровськ. Можна припустити, що її чоловік служить у 14-й окремій бригаді спецназу (раніше такі бригади називалися “бригадами спецназу ГРУ”): бригади спецназу мають форму ВДВ.

Аналітикам CIT вдалося також знайти в інтернеті відеозаписи з навантаженням та перевезенням техніки, типового для підрозділів спецназу (наприклад, з бронеавтомобілями “Тигр”). Частина відеозаписів була знята при завантаженні в Хабаровську, частина – вже по дорозі поїзда в Сибіру.

Дівчина з Владивостока у коментарях під одним із відео в соцмережах висловила впевненість, що її хлопець їде “на навчання”. На уточнювальне запитання Радіо Свобода вона відповіла, що молоду людину відправляють “на Україну”, не сказавши, звідки у неї така інформація.