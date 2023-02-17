Родичі захисників "Азовсталі" виставили на благодійний аукціон картину з підписом парамедикині Катерини Поліщук на псевдо "Пташка".

Про це повідомляє пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі” у Facebook.

Картину із зображенням Катерини “Пташки” Поліщук, української парамедикині, учасниці оборони Маріуполя під назвою “Вільні” написала українська художниця Олена Папка у період, коли з’явилися новини про перший обмін оборонців “Азовсталі”.

На звороті полотна – підпис Катерини “Пташки” Поліщук: “Зірки згорають, а ми будемо жити вічно”. Як зазначають в асоціації, картина розповідає про свободу, силу людського духу та здійснення заповітних бажань.

Аукціон відбудеться через систему е-аукціонів Prozorro. Продажі розпочнуться 23 лютого о 12.45. Стартова вартість картини – 40 000 гривень.

Кошти з аукціону Фонд скерує на потреби родин полеглих та полонених загиблих оборонців Маріуполя. Зокрема на оплату лікування, оренду житла переселенцям та іншу нагальну допомогу.