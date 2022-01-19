Родині загиблого американця, якого заґратували в КНДР через зірваний плакат, виплатили 240 тисяч доларів

У 2015 році американський студент Отто Уормбір прибув до Північної Кореї з туристичною групою й зірвав плакат у готелі. За це його ув’язнили, та згодом він помер. Відтоді його родина судилася, й лише у 2022 році суд Нью-Йорка ухвалив рішення щодо виплати їм понад 240 тисяч доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

21-річного студента Університету Вірджинії заарештували в аеропорту Пхеньяна після поїздки за програмою навчання закордоном у Гонконгу. Його звинуватили в тому, що зірваний пропагандистський плакат у готелі вранці 1 січня 2016 року вважається ворожим актом проти КНДР.

Через місяць після затримання чоловік у сльозах з’явився на організованій пресконференції в Північній Кореї та зізнався у “заздалегідь спланованому злочині”. А саме у спробі забрати з собою пропагандистський плакат.

У березні 2016 року з невідомих причин Отто Уормбір впав у кому, а тієї ж ночі йому присудили до 15 років каторжних робіт. Рік дипломатичних суперечок з боку адміністрації колишнього президента Дональда Трампа завершився евакуацією студента до США у 2017 році. Проте через шість днів він помер, не вийшовши з коми. Йому пошкодили мозок, родина загиблого звинуватила Північну Корею у побитті та тортурах сина. Пхеньян відкинув це твердження, додавши, що він впав у кому через сильну реакцію на седативні препарати та отруєння свининою зі шпинатом.

У 2018 році окружний суд округу Колумбія ухвалив, що Північна Корея несе відповідальність за відшкодування збитків у розмірі 501 мільйона доларів. Але ця ухвала залишилася проігнорованою.

Вже 12 січня 2022 року Північний окружний суд Нью-Йорка присудив компенсувати 240 тисяч доларів у Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Рішення ухвалили після того, як Північна Корея і банк пропустили останній термін відшкодування 10 січня.

“Ні Північна Корея, ні KKBC не брали участі в цій дії та не подавали жодних заперечень або відповідей на петицію про передачу протягом застосованого проміжку часу”, – йдеться в ухвалі судді Лоуренса Кана.

Тож банк, який був агентом північнокорейської держави, передасть кошти, що містяться в його розпорядженні, у власність родини Отто Уормбіра.

Нагадаємо, що у російському СІЗО-1 у Ростові-на-Дону стався спалах коронавірусної інфекції та небезпечного захворювання шкіри корости. В установі незаконно утримують 33 українських політв’язнів.