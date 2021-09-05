Про це йдеться у заяві організації.

“Судове свавілля судді Печерського суду міста Києва Світлани Волкової, яка відпустила вбивцю Героїв Небесної Сотні, а зараз відправила за ґрати бойового генерала Ігоря Павловського та виробничника Шандру, викликає у нас, родин Героїв Небесної Сотні, гнів та обурення”, – йдеться у заяві.

В організації нагадали, що 19 вересня 2014 року рішенням судді Волкової було випущено на волю фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану, командира так званої чорної роти “Беркуту” Дмитра Садовника.

Це дало йому змогу втекти до Російської Федерації, уникнути правосуддя і значно завадити притягненню до відповідальності його поплічників.

Зазначається, що у 2016 році суддю Волкову було звільнено з посади, та проти неї розпочато кримінальне провадження. Однак з приходом до влади Зеленського восени 2019 року її поновили на посаді.

“Зараз вона чинить “кривосуддя”, переслідуючи патріотів в інтересах Офісу Президента України й діячів часів режиму Януковича. І справа Павловського та Шандри – не єдина в її “доробку”, – йдеться у заяві.

Організація нагадує, що у січні 2020 року Волкова ухвалила рішення про те, ніби заступник очільника Адміністрації Президента часів Януковича, Андрій Портнов, п’ять попередніх років жив в Україні, хоча в Україні його не було.

“Кривосуддя Волкової ми ставимо в один ряд із включенням до списків обміну, передачі іншим країнам беркутівців, підозрюваних у вчиненні злочинів під час Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків; повернення до країни та популяризацію в медійному просторі Олени Лукаш, Андрія Портнова та інших; відверте переслідування правоохоронними органами волонтерів та громадських діячів”, – зазначають в організації.

У заяві наголошується, що використання таких суддів демонструє “реальне ставлення Зеленського та його “слуг народу” до цінностей і здобутків Революції Гідності, до всіх тих, хто протистоїть збройній агресії Російської Федерації на Сході України”.

“Вимагаємо надання правової оцінки діям судді Волкової й негайного звільнення її від посади, а також поновлення кримінального провадження щодо її ролі у рятуванні вбивць майданівців. Вимагаємо скасування неправосудних, абсурдних рішень щодо ветеранів війни з російським агресором, волонтерів, виробничників, які підтримували нашу армію. Вимагаємо притягнення до відповідальності служителів режиму Януковича, які чинили злочини проти протестувальників на Майдані й покривали ці злочини”, – наголосили в організації.