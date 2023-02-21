20 лютого відбулась зустріч засновниці Асоціації родин "Азовсталі" Катерини Прокопенко з главою Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим, під час якої ініційовано передачу листа від родин захисників "Азовсталі" президенту США Джо Байдену.

Про це йдеться у пресслужбі Асоціації родин “Азовсталі”.

Напередодні, 20 лютого , у межах співпраці Асоціації з ГУР МО щодо звільнення з полону оборонців “Азовсталі”, відбулась зустріч Катерини Прокопенко з Кирилом Будановим.

На зустрічі були обговорені питання щодо обміну військовополоненими, зокрема найшвидше повернення важкопоранених захисників.

Також було виокремлене питання низької дієвості роботи місій ООН та МКЧХ стосовно бійців з “Азовсталі” та відсутність розслідувань трагедії в Оленівці.

Окремо обговорювалось важке становище українських захисниць у полоні, яких, відповідно до Женевської конвенції, РФ повинна повернути додому.

Наприкінці зустрічі Катерина Прокопенко передала Кирилу Буданову лист від Асоціації родин захисників “Азовсталі”. Очільник ГУР МО, за власною ініціативою, зобов’язався передати його президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, який 20 лютого був з візитом в Україні.