Асоціації родин захисників "Азовсталі" звернулась до президента України Володимира Зеленського та міжнародних організацій щодо підготовки російськими окупантами трибуналу над захисниками Маріуполя та "Азовсталі".

Відповідне звернення опубліковано в Instagram-акаунті Асоціації.

Зазначається, що спершу в мережі з’явилось фото кліток, які окупанти готують для українських військовополонених у маріупольській філармонії, а згодом ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін підтвердив, що захисників Маріуполя готують до показового “суду”,

У зв’язку з цим Асоціація родин захисників “Азовсталі” заявила наступне:

– “Міжнародний” трибунал неможливий у “республіці”, яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі.

– Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути осудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий «трибунал» не матиме жодної сили в правовому полі України.

– Загалом права військовополонених, ким зараз є захисники “Азовсталі”, зокрема полку “Азов”, гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Там наголошено на тому, що будь-які посягання на людську гідність військовополонених є забороненими, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду. Отже, всі ці показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.

Тому Асоціація звертається до українського президента Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій – зокрема гарантів безпеки захисників “Азовсталі”, якими є Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН – з проханням втрутитися у цю ситуацію, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку “Азов”.

В Асоціації закликали всіх ставитись уважно до інформації в соцмережах і не поширювати гучні пости з фейками.

В організації додали, що окупанти зумисне намагаються дискредитувати бійців полку “Азов”, вводячи людей в оману.

“Сьогодні пост з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в Інстаграмі. Водночас реальні новини про захисників “Азовсталі” не збирають і десятої частини такої підтримки. Пам’ятаємо про медіагігієну та шукайте правду в надійних джерелах!”, – – резюмували в Асоціації.