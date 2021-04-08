"Рок Булава" – це три складові правильного початку літа: весела компанія, качова музика та теплі вечори біля багаття.

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ПРО ПОДІЮ

Щорічно на музичний фестиваль Рок Булава, який проходить з недавніх часів в місті Черкаси, з’їжджаються уже віддані фани літнього дійства. Своєю “фішкою” Рок Булава вважає домашню атмосферу і демократичність. На території фестивалю немає ніяких віп-зон, залишати площадку можна багато разів протягом трьох днів. У 2021 це був би ювілейний 10 фестиваль, однак у зв’язку з відміною пов’язаною з епідемічною ситуацією, цьогоріч очікуємо уже вдев’яте!

ДАТА І МІСЦЕ

Закріпившись в 2019 році на території Дахнівської Січі у місті Черкаси, у 2021 зустріч відбудеться там же. 18-20 червня 2021 – три шалених дні, коли варто відкрити своє фестивальне літо.

ПРОГРАМА

Протягом трьох днів гостей очікує різноманітна програма, оскільки формат фестивалю немає границь – як любителям хіп-хопу, так і металу буде чим зайнятись на локації. Учасниками фестивалю стануть як відомі гурти, так і відносно молоді команди, які ще не вийшли на всеукраїнський рівень. Зазвичай за всі фестивальні дні проходить близько 70 виступів різних артистів. Паралельно працює дві сцени.

Незважаючи на скасування Рок Булави в 2020 році, організаторам вдалося на зберегти його головного хедлайнера – гурт O.Torvald. А також додати уже всім улюблені гурти, які не один рік були на сцені Рок Булави. Більшу кількістю учасників можна побачити на офіційних сторінках фестиваль в соціальних мережах та на сайті www.rockbulavafest.com

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: будьте обережні, понаднормові навантаження на роботі – шкодять вашому фестивальному життю. Тому, не зволікайте і купуйте квитки вже зараз. Чекаємо кожного!

У зв’язку з карантинними обмеженнями будуть виконані рекомендовані санітарні норми задля дотримуватися заходів безпеки. Слід поспішити, квитків з кожним днем стає все менше.

Квитки онлайн:

https://concert.ua/uk/event/rok-bulava

https://kasa.in.ua/ua/cherkasy/festival/rock-bulava-2021