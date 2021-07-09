Український рок-гурт KARNA презентував кавер-версію відомого в 1990-х роках хіта "Двоє", який виконував інший гурт – "Фантом-2".

Відео опубліковано на YouTube-каналі KARNA.

В анотації до відео повідомляється, що кавер присвячений покійному учаснику гурту “Фантом-2” Роману Матіяшу.

“Наш гуцул-метал кавер на пісню культового гурту “Фантом-2″. Присвячуємо земляку – Роману Матіяшу, а також всім тим, хто створював і створює сучасну українську культуру”, – зазначили учасники KARNA.

Як інформує івано-франківське видання Galka, реліз відео випав на четверту річницю смерті Матіяша (він пішов з життя 8 липня 2017 року).

“В процесі написання нового матеріалу виникла думка зробити кавер на земляків, гурт “Фантом-2”. Ми росли на цій музиці, а пісня “Двоє” – це прикарпатський суперхіт 90-их”, – зазначив у коментарі виданню гурт KARNA.

Варто зазначити, що KARNA – український рок-гурт родом з Івано-Франківська. До його складу наразі входять Олексій Ярош, Владислав Ярун, Павло Корсун і Олег Білоус (вокалістом є Ярош).

Гурт був створений у 1997 році. Спочатку свій стиль учасники колективу позиціонували як “український альтернатив-ню метал”. Із часом вони стали використовувати власне визначення “гуцул-метал”.

Перший альбом гурт випустив у 2003 році під назвою “Летимо”. Другий альбом вийшов у 2010 році під назвою “KARNA” та ввійшов до топ-100 альбомів часів української незалежності за версією музичного видання Karabas Live.

У 2017 році вийшов третій студійний альбом під назвою “Гуцул-метал”.

Серед відзнак колективу — диплом фіналістів фестивалю “Червона Рута” 2001 року та гран-прі фестивалю “Тарас Бульба” 2003 року.

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“Фантом-2” – український музичний гурт із Івано-Франківська, який виник у 1996 році. Колектив створював музику в жанрі євроденс. У середині 90-х це був один із найпопулярніших гуртів, які творили танцювальну музику.

“Фантом-2” складався з Романа Матіяша та Ольги Гречко. Вони стрімко увійшли в український шоу-бізнес і завоювали велику аудиторію прихильників.

У жовтні 1996 року гурт “Фантом-2” випустив свій перший альбом “Зоряні війни” який був проданий тиражем понад 1 млн аудіокасет. У 1997 році вийшов другий альбом – “Без контролю”.

У середині 90-х гурт збирав стадіони, давав десятки концертів на місяць.

А їхній кліп на пісню “Двоє” неодноразово перемагав у хіт-параді “Територія А” та інших.

Варто нагадати, що “Територія А” – це був перший телевізійний український хіт-парад кліпів. Програма виходила в ефір на телеканалі ICTV з 1995 по 2000 роки. В ті часи були популярні співаки Юрко Юрченко, Скрябін, Ірина Білик, гурти “Фантом-2”, “Аква Віта” та інші виконавці.

Гурт “Фантом-2” існував доти, доки існувала пара Матіяша та Гречко. Згодом закохані розійшлися, і гурт розпався (проіснувавши лише кілька років).

Згодом Матіяш працював тренером в спортклубі, не займаючись творчістю. У квітні 2012 року він потрапив у ДТП. Згодом у Матіяша відмовили нирки, тривалий час він провів на апараті “штучної нирки”, поки йшов збір коштів на операцію. Згодом відбулась пересадка.

Роман Матіяш пішов з життя в 2017 році у 42-річному віці.