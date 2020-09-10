#Букви вели трансляцію з місця.
Активісти заявили, що це рішення Тристоронньої контактної групи — “злочин проти держави та здача національних інтересів”.
“Це після свідомого зриву операції щодо “вагнерівців”, після “перемир’я” зі смертями бійців і перед зустріччю радників країн нормандської четвірки за участі Єрмака. Все це кроки на знищення нашої Незалежності. Капітуляцію треба зупинити тут і зараз”, — йдеться в заяві “РОК”.
Аби висловити свою незгоду з діями влади, кілька сотень активістів влаштували під будинком в Конча-Заспі, де мешкає Зеленський, акцію протесту, так звану “РОК-інспекцію”.
У форматі відкритого мікрофону вони висловлювали свої зауваження і вимоги. Серед таких — звільнення Вітольда Фокіна та Леоніда Кравчука з ТКГ та імпічмент президента Зеленського.
Крім того, протестувальники вважають, що лідер держави здійснив державну зраду і має відповісти за це перед законом.
Між виступами учасники скандували “Зелю — геть”, “Путін — х***о, Зеля — с***ло” та інші лозунги.
Наприкінці акції протестувальники палили фаєри та влаштували феєрверк.
Паркан довкола резиденції був розмальований безліччю “послань”, адресованих президенту.
Після феєрверку та розпису паркану до протестувальників приїхали поліціянти. Їх метою було завадити розмальовуванню території.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Про яке інспектування йдеться?
5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь поблизу цього населеного пункту. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”. Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти. В Офісі президента запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.
Інспектування мало початися о 14 годині, однак було скасоване представниками незаконних збройних формувань.
О 14:15 10 вересня російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.