#Букви вели трансляцію з місця.

Активісти заявили, що це рішення Тристоронньої контактної групи — “злочин проти держави та здача національних інтересів”.

“Це після свідомого зриву операції щодо “вагнерівців”, після “перемир’я” зі смертями бійців і перед зустріччю радників країн нормандської четвірки за участі Єрмака. Все це кроки на знищення нашої Незалежності. Капітуляцію треба зупинити тут і зараз”, — йдеться в заяві “РОК”.

Аби висловити свою незгоду з діями влади, кілька сотень активістів влаштували під будинком в Конча-Заспі, де мешкає Зеленський, акцію протесту, так звану “РОК-інспекцію”.

У форматі відкритого мікрофону вони висловлювали свої зауваження і вимоги. Серед таких — звільнення Вітольда Фокіна та Леоніда Кравчука з ТКГ та імпічмент президента Зеленського.

Крім того, протестувальники вважають, що лідер держави здійснив державну зраду і має відповісти за це перед законом.

Між виступами учасники скандували “Зелю — геть”, “Путін — х***о, Зеля — с***ло” та інші лозунги.

Наприкінці акції протестувальники палили фаєри та влаштували феєрверк.

Паркан довкола резиденції був розмальований безліччю “послань”, адресованих президенту.

Після феєрверку та розпису паркану до протестувальників приїхали поліціянти. Їх метою було завадити розмальовуванню території.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви