Сьогодні, 10 травня, американський рокгурт Imagine Dragons опублікує кліп на пісню Crushed, до якого увійдуть кадри, зняті під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомили на сторінці Imagine Dragons в Instagram.

На опублікованому відео можна побачити кадри із зображенням населеного пункту в Україні, який перебуває під артилерійським обстрілом російських армійців.

Зазначимо, що презентація композиції Crushed відбулася 10 місяців тому.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами відомих іноземних політиків, акторів, бізнесменів та музикантів за “заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі”.

Зокрема Орденом “За заслуги” III ступеня відзначили музикантів гурту U2 Пола Девіда Гьюсона та Девіда Гоуелл Еванса, американських акторів та режисерів – Шона Пенна, Шрайбера та Стіллера, музикантів та менеджера гурту Imagine Dragons, а також дизайнера, креативного директора будинку моди Balenciaga, амбасадора United24 Демну Гвасалію.

Додамо, що американський попрокгурт Imagine Dragons став амбасадорами глобальної благодійної платформи UNITED24.

ДОВІДКА. Imagine Dragons — американський попрокгурт. Артисти тричі отримували нагороди American Music Award, п’ять разів – Billboard Music Awards, одну нагороду Ґреммі та одну World Music Award. У США продали 12 мільйонів копій платівок гурту та 35 мільйонів по всьому світу.