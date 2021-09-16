Про це диппредставництво написало у своєму Twitter.

“У 21-у річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що Гонгадзе вбили за “пошук правди”.

Низка правозахисних та медійних організацій опублікували спільне звернення, вимагаючи пришвидшити розслідування цієї справи та підвищити ефективність розслідувань злочинів проти журналістів.

Вбивство Гонгадзе

Георгій Гонгадзе (1969-2000) був українським журналістом, засновником і першим головним редактором інтернет-видання “Українська правда”. Він народився у Тбілісі в родині грузинського кінорежисера-документаліста Руслана Гонгадзе. Мати Георгія — корінна львів’янка Леся Гонгадзе (Корчак).

Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений з відтятою головою труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за заявою Генпрокуратури, належав Гонгадзе.

Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові, і не дозволяла їх поховати. Вона померла 30 листопада 2013 року на 69-му році життя. Тіло Гонгадзе поховали в Києві 22 березня 2016 року.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексголову департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Гонгадзе.

Сам Пукач стверджує, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 не було навмисним і має розглядатися як вбивство з необережності. У 2016 році Апеляційний суд залишив вирок Пукачу без змін.

  • Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у п’ятницю, 2 липня, залишила без змін вирок Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
  • Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула суддю Касаційного кримінального суду Станіслава Голубицького до дисциплінарної відповідальності й винесла йому сувору догану із позбавленням доплат до посадового окладу протягом трьох місяців.