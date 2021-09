Про це диппредставництво написало у своєму Twitter.

“У 21-у річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що Гонгадзе вбили за “пошук правди”.

On the 21st anniversary of journalist Georgiy Gongadze's disappearance, we say again: authorities must bring his murderers, and all those responsible for his abduction and murder, to justice. https://t.co/F3M6z1iKlu

