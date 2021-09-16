Про це диппредставництво написало у своєму Twitter.
“У 21-у річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства”, — йдеться у повідомленні.
У посольстві наголосили, що Гонгадзе вбили за “пошук правди”.
On the 21st anniversary of journalist Georgiy Gongadze's disappearance, we say again: authorities must bring his murderers, and all those responsible for his abduction and murder, to justice. https://t.co/F3M6z1iKlu
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 16, 2021
Низка правозахисних та медійних організацій опублікували спільне звернення, вимагаючи пришвидшити розслідування цієї справи та підвищити ефективність розслідувань злочинів проти журналістів.
Вбивство Гонгадзе
Георгій Гонгадзе (1969-2000) був українським журналістом, засновником і першим головним редактором інтернет-видання “Українська правда”. Він народився у Тбілісі в родині грузинського кінорежисера-документаліста Руслана Гонгадзе. Мати Георгія — корінна львів’янка Леся Гонгадзе (Корчак).
Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений з відтятою головою труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за заявою Генпрокуратури, належав Гонгадзе.
Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові, і не дозволяла їх поховати. Вона померла 30 листопада 2013 року на 69-му році життя. Тіло Гонгадзе поховали в Києві 22 березня 2016 року.
29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексголову департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Гонгадзе.
Сам Пукач стверджує, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 не було навмисним і має розглядатися як вбивство з необережності. У 2016 році Апеляційний суд залишив вирок Пукачу без змін.
- Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у п’ятницю, 2 липня, залишила без змін вирок Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
- Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула суддю Касаційного кримінального суду Станіслава Голубицького до дисциплінарної відповідальності й винесла йому сувору догану із позбавленням доплат до посадового окладу протягом трьох місяців.