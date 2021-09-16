У 21 річницю зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе посольство США закликало владу притягнути до відповідальності його вбивць.

Про це диппредставництво написало у своєму Twitter.

“У 21-у річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що Гонгадзе вбили за “пошук правди”.

On the 21st anniversary of journalist Georgiy Gongadze's disappearance, we say again: authorities must bring his murderers, and all those responsible for his abduction and murder, to justice. https://t.co/F3M6z1iKlu — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 16, 2021

Низка правозахисних та медійних організацій опублікували спільне звернення, вимагаючи пришвидшити розслідування цієї справи та підвищити ефективність розслідувань злочинів проти журналістів.

Вбивство Гонгадзе

Георгій Гонгадзе (1969-2000) був українським журналістом, засновником і першим головним редактором інтернет-видання “Українська правда”. Він народився у Тбілісі в родині грузинського кінорежисера-документаліста Руслана Гонгадзе. Мати Георгія — корінна львів’янка Леся Гонгадзе (Корчак).

Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений з відтятою головою труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за заявою Генпрокуратури, належав Гонгадзе.

Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові, і не дозволяла їх поховати. Вона померла 30 листопада 2013 року на 69-му році життя. Тіло Гонгадзе поховали в Києві 22 березня 2016 року.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексголову департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Гонгадзе.

Сам Пукач стверджує, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 не було навмисним і має розглядатися як вбивство з необережності. У 2016 році Апеляційний суд залишив вирок Пукачу без змін.