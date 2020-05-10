Відкритий чемпіонат Франції з тенісу Roland Garros в 2020 році може пройти без глядачів через пандемію коронавірусу.

Про це у коментарі агентству AFP повідомив президент Французької федерації тенісу Бернар Джудічеллі.

“Ми не виключаємо жодних варіантів. Спробувати віддати перевагу одному з них зараз – це була б спроба все заплутати, так як на даний момент нам сильно не вистачає інформації”, – сказав Джудічеллі.

За його словами, проведення змагань при порожніх трибунах дозволило б реалізувати частину економічної моделі турніру, в тому числі права на трансляцію і спонсорство.

На даний момент остаточне рішення про проведення турніру ще не прийнято.

Roland Garros повинен був пройти в Парижі з 25 травня по 7 червня, проте через пандемію його перенесли на осінь – він пройде з 20 вересня по 4 жовтня.

Турнір Roland Garros входить в четвірку турнірів серії Великого шолома.