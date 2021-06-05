Українська тенісистка Марта Костюк вперше вийшла до четвертого кола престижного тенісного турніру Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції з тенісу).

Про це поінформували у Федерації тенісу України.

На шляху до четвертого кола Костюк розгромила росіянку Варвару Грачову з рахунком 6:1, 6:2.

“Марта Костюк встановила особистий рекорд на турнірах з серії Великого шолому. Вона завдала поразки росіянці Варварі Грачовій – 6:1; 6:2 й вперше за кар’єру вийшла у четверте коло мейджорів!” – зазначили в Федерації.

Раніше Костюк та Грачова двічі грали між собою в Турі ITF, в обох зустрічах вигравала українка.

Як інформує профільне видання “Великий теніс України”, для перемоги в третьому колі Костюк знадобилася одна година.

Відтак, 18-річна українка дебютує в четвертому колі турнірів Grand Slam. За даними видання, Костюк стала наймолодшою тенісисткою з України, яка виступить на цьому етапі на “мейджорі”.

За свою кар’єру зіграти в четвертому колі Roland Garros вдалося Еліні Світоліній і Лесі Цуренко.

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Костюк зіграє з переможницею зустрічі Іга Швьонтек – Анетт Контавейт.

Варто зазначити, що перша ракетка України Еліна Світоліна зупинилася на стадії третього кола “Ролан Гарроса”. Вона поступилася чеській тенісистці Барборі Крейчіковій – 3:6; 2:6.