Про це поінформували у Федерації тенісу України.
На шляху до четвертого кола Костюк розгромила росіянку Варвару Грачову з рахунком 6:1, 6:2.
“Марта Костюк встановила особистий рекорд на турнірах з серії Великого шолому. Вона завдала поразки росіянці Варварі Грачовій – 6:1; 6:2 й вперше за кар’єру вийшла у четверте коло мейджорів!” – зазначили в Федерації.
Раніше Костюк та Грачова двічі грали між собою в Турі ITF, в обох зустрічах вигравала українка.
Як інформує профільне видання “Великий теніс України”, для перемоги в третьому колі Костюк знадобилася одна година.
Відтак, 18-річна українка дебютує в четвертому колі турнірів Grand Slam. За даними видання, Костюк стала наймолодшою тенісисткою з України, яка виступить на цьому етапі на “мейджорі”.
За свою кар’єру зіграти в четвертому колі Roland Garros вдалося Еліні Світоліній і Лесі Цуренко.
У четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Костюк зіграє з переможницею зустрічі Іга Швьонтек – Анетт Контавейт.
Варто зазначити, що перша ракетка України Еліна Світоліна зупинилася на стадії третього кола “Ролан Гарроса”. Вона поступилася чеській тенісистці Барборі Крейчіковій – 3:6; 2:6.
- Раніше українська тенісистка Марта Костюк виконала найкращий удар місяця (квітня) за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA).