Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України у Facebook.
Rolls-Royce долучиться до відновлення амбулаторії. Медичний заклад було зруйновано у березні російським снарядом. Окупанти прямо влучили у будівлю. Внаслідок атаки амбулаторія в селі Хухрівка була зруйнована вщент.
Всесвітньо відома компанія перерахує частину коштів на відбудову лікарні. Іншу частину коштів зібрали безпосередньо працівники Rolls-Royce.
Відновлення амбулаторії коштуватиме 13 мільйонів гривень. Очікується, що медичний заклад відкриє двері для пацієнтів вже за шість місяців.
З початку широкомасштабного вторгнення окупанти обстрілюють Сумську область майже кожен день. Вони завдають ударів з мінометів, ракетами та іншої зброї. У Генштабі неодноразово звітували, що у такий спосіб росіяни стримують Збройні сили України на позиціях, щоб їх не перекинули до більш “гарячих” ділянок фронту.
- Нагадаємо, план оперативного відновлення Київщини містить у собі відбудову 18 307 об’єктів.
- Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- Окрім того, Європейська комісія затвердила План відбудови України, що передбачає виділення 9 млрд євро допомоги.
- Також президент України Володимир Зеленський під час наради щодо будівництва інфраструктурних об’єктів в умовах російської агресії наголосив на актуальності будівництва доріг.