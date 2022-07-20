Всесвітньо відома компанія Rolls-Royce долучиться до відновлення України. Вона відбудує лікарню у Сумській області, яку зруйнували російські окупанти.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України у Facebook.

Rolls-Royce долучиться до відновлення амбулаторії. Медичний заклад було зруйновано у березні російським снарядом. Окупанти прямо влучили у будівлю. Внаслідок атаки амбулаторія в селі Хухрівка була зруйнована вщент.

Всесвітньо відома компанія перерахує частину коштів на відбудову лікарні. Іншу частину коштів зібрали безпосередньо працівники Rolls-Royce.

Відновлення амбулаторії коштуватиме 13 мільйонів гривень. Очікується, що медичний заклад відкриє двері для пацієнтів вже за шість місяців.

З початку широкомасштабного вторгнення окупанти обстрілюють Сумську область майже кожен день. Вони завдають ударів з мінометів, ракетами та іншої зброї. У Генштабі неодноразово звітували, що у такий спосіб росіяни стримують Збройні сили України на позиціях, щоб їх не перекинули до більш “гарячих” ділянок фронту.