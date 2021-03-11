У четвер, 11 березня, в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи в Римі зійдуться донецький "Шахтар" та італійська "Рома".

Про це повідомляють #Букви.

Коли: 22:00 за київським часом.

Де: Рим, “Стадіо Олімпіко”.

Арбітр зустрічі: Артур Діаш (Португалія).

Де дивитися: у прямій трансляції матч покаже телеканал “Футбол 2”. Також зустріч можна буде дивитися на платформах Oll.tv, “Воля TV”, MEGOGO.

Положення в рейтингу УЄФА:

• “Шахтар” – 16-е місце;

• “Рома” – 17-е місце.

“Шахтар” і “Рома” зістрічалися в 3 розіграшах Ліги чемпіонів. Всього відбулося 6 матчів: 4 перемоги у донеччан і 2 у римлян. Різниця м’ячів: 9-8 на користь “гірників”.

Орієнтовні склади команд

“Шахтар”: Андрій П’ятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко; Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Вітао, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко; Сергій Болбат, Алан Патрік, Майкон, Марлос, Маркос Антоніо, Георгій Судаков, Тайсон, Євген Коноплянка, Дентіньо, Манор Соломон, Тете; Жуніор Мораес, Богдан В’юнник. Через травму коліна не зіграє Тарас Степаненко.

“Рома”: Пау Лопес; Манчіні, Смоллінг, Кумбула; Карсдорп, Крістанте, Діавара, Спінаццола; Пеллегріні, Мхітарян; Майораль. Не зіграють через травми: Джеко, Ібаньєс, Верету, Дзаньоло.

Цікаві факти

Родзинкою сьогоднішнього протистояння є зустріч гірників зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою.

За три роки роботи з “Шахтарем” португалець тричі зробив “золотий дубль” і вивів команду в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18, де вони поступилися “Ромі”.

У 2019 році Фонсека став головним тренером італійської “Роми”. “Шахтар” же зараз тренує португалець Луїш Каштру.

Під керівництвом Каштру відбулося вже 20 єврокубкових матчів, в яких “Шахтар” здобув 9 перемог, 6 разів зіграв внічию і зазнав 5 поразок.

Ще одна цікава деталь – Генріх Мхітарян, який раніше грав за “Шахтар”, сьогодні вийде в складі “Роми” проти гірників.

“Шахтар” потрапив у Лігу Європи після групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, де набрав вісім очок в квартеті з “Реалом”, “Боруссією” та “Інтером”. При цьому українці двічі переграли чемпіона Іспанії.

В 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” здобув дві перемоги над “Маккабі” з Тель-Авіва.

“Рома” стартувала в Лізі Європи-2020/21 з групового етапу, набрала 13 очок і вийшла в плей-офф з першого місця. В 1/16 фіналу італійці обіграли “Брагу”.