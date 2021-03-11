Про це повідомляють #Букви.
Гра відбулася о 22:00 за київським часом в Римі (Італія) на стадіоні “Стадіо Олімпіко”.
Це перший матч донецького клубу в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Відео голів
Перший м’яч у ворота “Шахтаря” забив півзахисник Лоренцо Пеллегріні на 23-й хвилині.
Далі були м’ячі від Стефана Ель-Шаараві (75 хвилина) і Джанлуки Манчіні (77 хвилина).
Положення в рейтингу УЄФА:
• “Шахтар” – 16-е місце;
• “Рома” – 17-е місце.
“Шахтар” і “Рома” зістрічалися в 3 розіграшах Ліги чемпіонів. Всього відбулося 6 матчів: 4 перемоги у донеччан і 2 у римлян. Різниця м’ячів: 9-8 на користь “гірників”.
Цікаві факти
Родзинкою сьогоднішнього протистояння є зустріч гірників зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою.
За три роки роботи з “Шахтарем” португалець тричі зробив “золотий дубль” і вивів команду в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18, де вони поступилися “Ромі”.
У 2019 році Фонсека став головним тренером італійської “Роми”. “Шахтар” же зараз тренує португалець Луїш Каштру.
Під керівництвом Каштру відбулося вже 20 єврокубкових матчів, в яких “Шахтар” здобув 9 перемог, 6 разів зіграв внічию і зазнав 5 поразок.
Ще одна цікава деталь – Генріх Мхітарян, який раніше грав за “Шахтар”, сьогодні вийде в складі “Роми” проти гірників.
“Шахтар” потрапив у Лігу Європи після групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, де набрав вісім очок в квартеті з “Реалом”, “Боруссією” та “Інтером”. При цьому українці двічі переграли чемпіона Іспанії.
В 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” здобув дві перемоги над “Маккабі” з Тель-Авіва.
“Рома” стартувала в Лізі Європи-2020/21 з групового етапу, набрала 13 очок і вийшла в плей-офф з першого місця. В 1/16 фіналу італійці обіграли “Брагу”.
- 25 лютого відбувся другий матч плей-офф 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/2021 між командами “Шахтар” (Донецьк, Україна) та “Маккабі”(Тель-Авів, Ізраїль). Він завершився з рахунком 1:0 на користь “Шахтаря”.