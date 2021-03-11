Донецький клуб "Шахтар" зіграв на виїзді з італійським клубом "Рома". Матч закінчився поразкою українців.

Про це повідомляють #Букви.

Гра відбулася о 22:00 за київським часом в Римі (Італія) на стадіоні “Стадіо Олімпіко”.

Це перший матч донецького клубу в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Відео голів

Перший м’яч у ворота “Шахтаря” забив півзахисник Лоренцо Пеллегріні на 23-й хвилині.

Далі були м’ячі від Стефана Ель-Шаараві (75 хвилина) і Джанлуки Манчіні (77 хвилина).

Положення в рейтингу УЄФА:

• “Шахтар” – 16-е місце;

• “Рома” – 17-е місце.

“Шахтар” і “Рома” зістрічалися в 3 розіграшах Ліги чемпіонів. Всього відбулося 6 матчів: 4 перемоги у донеччан і 2 у римлян. Різниця м’ячів: 9-8 на користь “гірників”.

Цікаві факти

Родзинкою сьогоднішнього протистояння є зустріч гірників зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою.

За три роки роботи з “Шахтарем” португалець тричі зробив “золотий дубль” і вивів команду в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18, де вони поступилися “Ромі”.

У 2019 році Фонсека став головним тренером італійської “Роми”. “Шахтар” же зараз тренує португалець Луїш Каштру.

Під керівництвом Каштру відбулося вже 20 єврокубкових матчів, в яких “Шахтар” здобув 9 перемог, 6 разів зіграв внічию і зазнав 5 поразок.

Ще одна цікава деталь – Генріх Мхітарян, який раніше грав за “Шахтар”, сьогодні вийде в складі “Роми” проти гірників.

“Шахтар” потрапив у Лігу Європи після групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, де набрав вісім очок в квартеті з “Реалом”, “Боруссією” та “Інтером”. При цьому українці двічі переграли чемпіона Іспанії.

В 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” здобув дві перемоги над “Маккабі” з Тель-Авіва.

“Рома” стартувала в Лізі Європи-2020/21 з групового етапу, набрала 13 очок і вийшла в плей-офф з першого місця. В 1/16 фіналу італійці обіграли “Брагу”.