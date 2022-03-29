Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні Романа Абрамовича бачили у Стамбулі на раунді перемовин між Росією та Україною. Дмитро Пєсков заявив, що Абрамович задіяний у забезпеченні певних контактів між Росією та Україною, але не є офіційним членом російської делегації, його участь у контактах схвалена обома сторонами.

Згідно з інформацією видання The Wall Street Journal, президент України Володимир Зеленський особисто просив Байдена не вводити санкцій щодо Абрамовича, аби сприяти мирним перемовинам. Американські високопосадовці, які спілкувалися з The Wall Street Journal, зауважили, що у них немає підстав вважати, що Абрамович був особливо корисним у переговорах між українським і російським урядами, водночас оцінки розвідки, фактично, свідчать про інше.

Британське видання Financial Times інформувало, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив участь Романа Абрамовича у мирних перемовинах між Україною та РФ.

І хоча, згідно з інформацією від джерел #Букв , російський мільярдер брав участь ще з першого раунду перемовин, лише 26 березня у Кремлі офіційно підтвердили, що він є учасником мирних перемовин.

Згідно з інформацією видань Wall Street Journal і Bellingcat, у ніч з 3 на 4 березня у трьох учасників російсько-українських перемовин щодо припинення вогню (серед яких – російський мільярдер Роман Абрамович) виникли симптоми отруєння хімічною зброєю. Українська сторона та представники американських спецслужб (ЦРУ) це спростували. Одначе, з цієї історії стало відомо, що російський мільярдер перебував у Києві.

Довідка: Роман Абрамович – російський мільярдер, бізнесмен і політичний діяч. 19 грудня 1999 року його обрали депутатом Держдуми третього скликання по Чукотському одномандатному виборчому округу, де він набрав понад 90% голосів виборців. У Думі не входив в жодну з фракцій і депутатських груп. З лютого 2000 року — член комітету Держдуми РФ з проблем Півночі і Далекого Сходу. 16 жовтня 2005 року Путін особисто вніс кандидатуру Абрамовича на розгляд Думи Чукотки для надання йому повноважень губернатора. Депутати затвердили кандидатуру Абрамовича одностайно. 12 жовтня 2008 на додаткових виборах став депутатом Чукотської думи, набравши 96,99 % голосів. 22 жовтня 2008 його обрали на пост голови думи Чукотського автономного округу. Кандидатуру Абрамовича депутати підтримали одностайно.