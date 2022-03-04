Про це пише The Times.

Кріс Брайант наголосив, що російський мільярдер “боїться потрапити під санкції”, тож закликав міністрів діяти швидше.

“Він уже завтра збирається продати свій будинок у Лондоні та ще одну квартиру”, – додав депутат від лейбористів.

Нафтовий магнат та один з наближених до Путіна олігархів Абрамович, статки якого оцінювалися у 2021 році  суму $14,5 млрд, є громадянином РФ, Португалії та Ізраїля, що мешкає в Лондоні. Він входить у десятку найбагатших лондонців.

Наразі Абрамович не підпав під хвилю санкції Великої Британії чи Європейського Союзу, проте, це може змінитися.