Російський мільярдер Роман Абрамович продає свій будинок у Лондоні, щоб уникнути заморожування його активів під британськими санкціями. Так вважає депутат парламенту Кріс Брайант, закликаючи прискорити введення санкцій.

Про це пише The Times.

Кріс Брайант наголосив, що російський мільярдер “боїться потрапити під санкції”, тож закликав міністрів діяти швидше.

“Він уже завтра збирається продати свій будинок у Лондоні та ще одну квартиру”, – додав депутат від лейбористів.

Нафтовий магнат та один з наближених до Путіна олігархів Абрамович, статки якого оцінювалися у 2021 році суму $14,5 млрд, є громадянином РФ, Португалії та Ізраїля, що мешкає в Лондоні. Він входить у десятку найбагатших лондонців.

Наразі Абрамович не підпав під хвилю санкції Великої Британії чи Європейського Союзу, проте, це може змінитися.