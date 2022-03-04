Про це пише The Times.
Кріс Брайант наголосив, що російський мільярдер “боїться потрапити під санкції”, тож закликав міністрів діяти швидше.
“Він уже завтра збирається продати свій будинок у Лондоні та ще одну квартиру”, – додав депутат від лейбористів.
Нафтовий магнат та один з наближених до Путіна олігархів Абрамович, статки якого оцінювалися у 2021 році суму $14,5 млрд, є громадянином РФ, Португалії та Ізраїля, що мешкає в Лондоні. Він входить у десятку найбагатших лондонців.
Наразі Абрамович не підпав під хвилю санкції Великої Британії чи Європейського Союзу, проте, це може змінитися.
- Нагадаємо, російський мільярдер Роман Абрамович оголосив, що планує продати футбольний клуб “Челсі”, оскільки це “в інтересах клубу, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів”.
- Також стало відомо, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні 512-футова яхта Dilbar, вартістю майже $600 мільйонів — конфіскувала німецька влада в північному місті Гамбурзі.
- Через санкції “Сбербанк” Росії зіштовхнувся з аномальним відпливом коштів у своїх дочірніх компаніях в Європі. Компанія вирішила покинути європейський ринок.