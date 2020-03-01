Режисер Роман Поланскі отримав престижну французьку кінопремію "Сезар". У зв'язку з цим кілька актрис на знак протесту залишили церемонію.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Церемонія нагородження відбулася ввечері 28 лютого в Парижі.

Поланскі був удостоєний нагороди в номінації “Кращий режисер” за фільм “Офіцер і шпигун”. Стрічка розповідає про співробітника французької спецслужби капітана Альфреда Дрейфуса, який був звинувачений у шпигунстві на користь Німеччини, оголошений особливо небезпечним злочинцем і засланий на тропічний острів в Атлантичному океані.

Після того, як було оголошено ім’я Поланскі в якості переможця в категорії “Краща режисура”, кілька актрис, в тому числі Адель Енель, залишили залу на знак протесту. Енель раніше заявляла, що в підлітковому віці стала жертвою сексуальних домагань іншого режисера. Вона пішла з церемонії зі словами “Ганьба!”.

Також із залу вийшла французький кінорежисер і сценарист Селін Сьямма. У свою чергу актриса Флоренс Форесті не повернулася на сцену після перемоги Поланскі.

A l’annonce du César de la Meilleure Réalisation pour Roman Polanski (“J’accuse”), Adèle Haenel quitte la salle. Le meilleur des #César2020 > https://t.co/ipnVwouBeV pic.twitter.com/7xa0CTbU3H — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2020

За стінами концертного залу Плейель, де була організована церемонія, також проходив протест.

Сам режисер і учасники знімальної групи фільму “Офіцер і шпигун” на церемонії присутні не були.

Варто відзначити, що фільм Поланскі був номінований у цілому на 12 премій “Сезар”. Стрічка в результаті отримала три нагороди: за кращу режисуру, кращий адаптований сценарій і кращий дизайн костюмів.

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Через висунення фільму Поланскі на нагороду в 12 номінаціях керівництво кінопремії “Сезар” в середині лютого пішло у відставку.

А державний секретар Франції з питань рівності Марлен Шьяппа відзначала, що вважає “неможливим, щоб зал піднімався і аплодував фільму людини, котра була звинувачена в зґвалтуванні кілька разів”.

Як відомо, Роман Поланскі в 1977 році був звинувачений у згвалтуванні 13-річної дівчинки Саманти Геймер у Лос-Анджелесі. Після арешту і пред’явлення звинувачень він визнав себе винним, але згодом втік до Європи, щоб уникнути покарання. Пізніше Поланскі звинуватили в насильстві ще над кількому жінками.