23 липня в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіціі в Полтавській області Віталія Шияна.

Деталі події розповідають #Букви.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Роман Скрипник вже кілька разів притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Що відомо про терориста:

Його повне ім’я – Роман Миколайович Скрипник. Він народився 14 лютого 1988 року.

За даними реєстру судових рішень, Роман Скрипник одружений і має дитину.

ЗМІ повідомляють, що він брав участь в АТО.

Судимості Скрипника:

2007 рік, ст. 185 ч. 1 КК України – дрібна крадіжка. Обрано запобіжний захід Ленінським РВ Полтави – підписка про невиїзд. Штраф 510 грн.

2008 рік, ст. 185 ч. 2 КК України – крадіжка, ст. 190 ч. 1 КК України – шахрайство. Обрано запобіжний захід Ленінським РВ Полтави – підписка про невиїзд. Обмеження волі на два роки.

2014 рік, ст. 185 ч. 2 КК України – крадіжка, ст. 309 ч. 2 КК України – виробництво або зберігання наркотиків. Обрано запобіжний захід Машівський РВ Полтави – домашній арешт. Обмеження волі на три роки.

Як відбулося захоплення заручників

У Полтаві о 09:05 на вулиці біля будівлі адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, якого підозрювали в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5. За руку він тримав співробітника поліції.

Після переговорів Скрипник обміняв поліцейського на начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіціі в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна. Зловмиснику на його вимогу дали авто, на ньому він поїхав разом із заручником.

Введена в дію спецоперація “Грім”.

Голова Полтавської ОДА Олег Синегубов повідомив, що зловмисникові “дозволили виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста”.

Синегубов підкреслив, що автомобіль зловмисника рухається по тих дорогах, де майже немає автомобільного руху. Його супроводжують автомобілі поліції.

Вимога Романа Скрипника – звільнення від кримінальної відповідальності з тих злочинів, в яких його підозрюють.

Губернатор Полтавської області Олег Синегубов заявив, що на такі умови ніхто не піде. І з області зловмисника ніхто не планує випускати.

У МВС підкреслили, що на даний момент стратегія дій поліції – тільки переговори.

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