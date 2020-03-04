Новим міністром розвитку економіки і торгівлі України стане економіст Роман Жуковський. Він змінить Тимофія Милованова.

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Роман Жуковський народився 2 листопада 1978 року в Києві.

У 2000 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю міжнародна економіка – має ступінь магістра міжнародного інвестиційного менеджменту.

За повідомленнями в ЗМІ, його мати Валентина Жуковська раніше очолювала банк “Надра”.

Кар’єра

2000-2001 рр. – аудитор, економіст АКБ “Укрсоцбанк”.

2001-2002 рр. – заступник керуючого Подільською філією Києва АКБ “Укрсоцбанк”.

2002-2003 рр. – керуючий Московським філією Києва АКБ “Укрсоцбанк”.

2003-2005 рр. – начальник Московського відділення – заступник керуючого Київською міською філією АКБ “Укрсоцбанк”.

З 2005 по 2006 роки Жуковський очолив департамент Міністерства економіки України.

У 2006-2007 рр. займав посаду керівника служби макроекономіки та фінансового сектора Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату президента України (Віктора Ющенка).

З травня по грудень 2007 року керував головною службою соціально-економічного розвитку – керівник департаменту макроекономіки і фінансів Секретаріату президента України.

У грудні 2007-го став першим заступником керівника головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату президента. Потім до квітня 2010 року вже сам очолив цю службу.

З квітня 2010 року по травень 2011-го був керівником управління соціально-економічної політики Адміністрації президента України, яку очолював Сергій Льовочкін – ексдепутат “Партії регіонів” і радник Януковича.

З травня 2011-го по серпень 2012 р. перейшов на посаду глави ГУ з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації президента України.

Після завершення служби в Адміністрації президента про його кар’єрі не відомо.

Декларація

В системі декларацій Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК) його декларація відсутня.