Дмитро Романюк, який у 2004 році кинув яйце в тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича, обійняв посаду топменеджера в "Укрзалізниці".

Про це повідомила прес–служба відомства.

Уточнюється, що Дмитро Романюк очолив відділ “Укрзалізниці“ з комунікацій з державними органами.

У 2004 році, бувши студентом, Ромнюк кинув у прем’єр–міністра Віктора Януковича куряче яйце. Відео цього інциденту багато років було мемом в українському сегменті інтернету.

У 2009 році Дмитро Романюк закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, а у 2011 – КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Він у 2010-2015 роках викладав в Прикарпатському університеті, а після був директором департаменту з міжнародного розвитку в Івано–Франківській ОДА. З 2019 року Романюк обіймав посаду заступника голови Івано–Франківської ОДА.

“Ми підсилюємо нашу команду досвідченим фахівцем і сподіваємося на плідну співпрацю і швидкі результати“, – сказав виконуючий обов’язки голови правління “Укрзалізниці“ Іван Юрик.