Про це повідомила пресслужба відомства.

Уточнюється, що Дмитро Романюк очолив відділ Укрзалізниці з комунікацій з державними органами.

У 2004 році, бувши студентом, Ромнюк кинув у прем’єрміністра Віктора Януковича куряче яйце. Відео цього інциденту багато років було мемом в українському сегменті інтернету.

У 2009 році Дмитро Романюк закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, а у 2011 – КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Він у 2010-2015 роках викладав в Прикарпатському університеті, а після був директором департаменту з міжнародного розвитку в ІваноФранківській ОДА. З 2019 року Романюк обіймав посаду заступника голови ІваноФранківської ОДА.

Ми підсилюємо нашу команду досвідченим фахівцем і сподіваємося на плідну співпрацю і швидкі результати, сказав виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.