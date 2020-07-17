Про це повідомила прес–служба відомства.
Уточнюється, що Дмитро Романюк очолив відділ “Укрзалізниці“ з комунікацій з державними органами.
У 2004 році, бувши студентом, Ромнюк кинув у прем’єр–міністра Віктора Януковича куряче яйце. Відео цього інциденту багато років було мемом в українському сегменті інтернету.
У 2009 році Дмитро Романюк закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, а у 2011 – КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Він у 2010-2015 роках викладав в Прикарпатському університеті, а після був директором департаменту з міжнародного розвитку в Івано–Франківській ОДА. З 2019 року Романюк обіймав посаду заступника голови Івано–Франківської ОДА.
“Ми підсилюємо нашу команду досвідченим фахівцем і сподіваємося на плідну співпрацю і швидкі результати“, – сказав виконуючий обов’язки голови правління “Укрзалізниці“ Іван Юрик.
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