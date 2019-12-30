Португальський футболіст Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром УЄФА в 2019 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Уточнюється, що Роналду завершив календарний рік в якості кращого бомбардира турнірів УЄФА вже в четвертий раз за останні сім років.

Португалець забивав більше за всіх в УЄФА серед збірних і клубів раніше в 2013, 2014 та 2017 років роках.

При цьому в минулому році Роналду випередив Дайшон Редан, який виступав за юнацьку збірну Нідерландів і “Челсі”.

Відзначається, що португалець забив сім голів за італійський “Ювентус” в 2019 році і 14 голів за збірну Португалії в кваліфікації на Євро-2020 і Лізі націй УЄФА.

На другому місці розташувався форвард національної збірної Англії і “Тоттенхема” Гаррі Кейн. На третьому місці футболістка “Арсеналу” і збірної Нідерландів Вівіанн Мідема.