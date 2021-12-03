який став володарем премії Золотий м’яч-2021.

У 2019 році нападник збірної Аргентини та футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі

вшосте отримав нагороду найкращому футболістові року в Європі “Золотий м’яч”.

У зв’язку зі скасуванням церемонії в поточному році, за Мессі буде збережений його статус до 2021 року.