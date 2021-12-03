Про це повідомила пресслужба футбольного клубу “Манчестер Юнайтед”.

Дубль Кріштіану Роналду у ворота лондонського “Арсеналу” в 14-му турі англійської Прем’єр-ліги дав змогу  “Манчестер Юнайтед” здобути перемогу – 3:2. Таким чином, португальський нападник довів кількість голів за кар’єру до 801.

Португальський футболіст підходив до цієї гри з показником 799 голів — і на початку другого тайму Роналду забив історичний ювілейний гол з передачі Маркуса Рашфорда. 

А пізніше забив переможний гол з пенальті.

За підсумками гри Роналду визнали гравцем матчу.