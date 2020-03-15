Про це повідомляє іспанська спортивна газета Marca.
Повідомляється, що Роналду готовий розмістити в своїй мережі готелів CR7 лікарні для лікування пацієнтів, у яких виявили коронавірус. Також пропонується використовувати готелі футболіста для розміщення під час карантину з безкоштовним перебуванням. Крім того, Роналду заявив, що готовий оплачувати роботу лікарів та іншого персоналу з власних коштів.
Йдеться про мережу готелів CR7, що належить Роналду. Два чотиризіркових готелі мережі знаходяться в португальських містах Фуншалаі Лиссабон.
Відзначимо, що на даний момент сам футболіст перебуває в самоізоляції на рідному острові Мадейра (Португалія) в зв’язку з тим, що в його колеги по клубу – португальця Даніела Ругані – виявили коронавирус.
На сьогодні в Португалии зареєстровано 169 випадків захворювання коронавируса. Двоє пацієнтів одужали. Смертельних випадків – немає
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