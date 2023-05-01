Про це інформує пресслужба МАГАТЕ, посилаючись на заяву гендиректора Рафаеля Гроссі.
Нинішнє керівництво станції повідомило команді МАГАТЕ, що загальна кількість персоналу, який працює за контрактами з “Росатомом”, зараз становить понад три тисячі осіб, і ще тисяча перебуває у процесі затвердження. Близько тисячі співробітників із чинними контрактами з “Енергоатомом” все ще продовжують працювати на станції. Інших, хто лишився в Енергодарі, періодично викликають на роботу.
Російське керівництво станції зазначило, що деяким працівникам заблокували доступ до станції з “міркувань безпеки”.
“Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі неодноразово висловлював глибоку стурбованість досить складною ситуацією, в якій перебуває персонал ЗАЕС та їхні сім’ї, а також тим, який вона має вплив на ядерну безпеку на станції”, – йдеться у заяві.
Також у заяві відзначається, що присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ цього тижня знову були вимушені вкотре йти в укриття після попередження про ракетну атаку. До того ж, одна наземна міна вибухнула біля станції.
Гроссі наголосив, що посилення військової присутності та активності поблизу станції ще раз підкреслює важливість і терміновість досягнення домовленостей стосовно захисту ЗАЕС.
Додамо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським у 37 роковини аварії на ЧАЕС запевнив, що МАГАТЕ продовжує зусилля для захисту Запорізької АЕС.
Зазначимо, що 29 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Після цього він заявив, що кількість російських окупаційних військ довкола атомної електростанції збільшилась.
Як відомо, гендиректор МАГАТЕ вперше відвідав окуповану РФ ЗАЕС у вересні минулого року. Метою нового візиту було “з перших уст оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою та охороною на об’єкті”.
МАГАТЕ має команду експертів на ЗАЕС з вересня 2022 року, однак Гроссі описав ситуацію, як “все ще нестабільну”.
“Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити ЗАЕС неможливо”, – сказав він.
Під час свого сьомого візиту до України і другого – на ЗАЕС Гроссі переконався, що захист станції є вкрай необхідним.
- Президент України Володимир Зеленський 27 березня у межах робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
- 28 лютого глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо Запорізької АЕС в Україні, посилаючись на затримки ротації персоналу.
- 18 квітня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели перевірки на Рівненській та Хмельницькій атомних електростанціях.