Так зване російське "керівництво" Запорізької атомної електростанції повідомило експертам МАГАТЕ, що "Росатом" уклав контракти вже із 3 000 працівників. Водночас частина персоналу не має доступу на ЗАЕС з "міркувань безпеки".

Про це інформує пресслужба МАГАТЕ, посилаючись на заяву гендиректора Рафаеля Гроссі.

Нинішнє керівництво станції повідомило команді МАГАТЕ, що загальна кількість персоналу, який працює за контрактами з “Росатомом”, зараз становить понад три тисячі осіб, і ще тисяча перебуває у процесі затвердження. Близько тисячі співробітників із чинними контрактами з “Енергоатомом” все ще продовжують працювати на станції. Інших, хто лишився в Енергодарі, періодично викликають на роботу.

Російське керівництво станції зазначило, що деяким працівникам заблокували доступ до станції з “міркувань безпеки”.

“Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі неодноразово висловлював глибоку стурбованість досить складною ситуацією, в якій перебуває персонал ЗАЕС та їхні сім’ї, а також тим, який вона має вплив на ядерну безпеку на станції”, – йдеться у заяві.

Також у заяві відзначається, що присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ цього тижня знову були вимушені вкотре йти в укриття після попередження про ракетну атаку. До того ж, одна наземна міна вибухнула біля станції.

Гроссі наголосив, що посилення військової присутності та активності поблизу станції ще раз підкреслює важливість і терміновість досягнення домовленостей стосовно захисту ЗАЕС.

Додамо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським у 37 роковини аварії на ЧАЕС запевнив, що МАГАТЕ продовжує зусилля для захисту Запорізької АЕС.

Зазначимо, що 29 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Після цього він заявив, що кількість російських окупаційних військ довкола атомної електростанції збільшилась.

Як відомо, гендиректор МАГАТЕ вперше відвідав окуповану РФ ЗАЕС у вересні минулого року. Метою нового візиту було “з перших уст оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою та охороною на об’єкті”.

МАГАТЕ має команду експертів на ЗАЕС з вересня 2022 року, однак Гроссі описав ситуацію, як “все ще нестабільну”.

“Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити ЗАЕС неможливо”, – сказав він.

Під час свого сьомого візиту до України і другого – на ЗАЕС Гроссі переконався, що захист станції є вкрай необхідним.