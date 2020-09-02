В Умані співробітники правоохоронних органів перейшли на посилений режим несення служби у зв'язку з приїздом хасидів. Наразі в місті перебувають близько півсотні паломників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, порядок в місті забезпечуватимуть понад 500 поліціянтів.

“Черкаська поліція готова до забезпечення громадського порядку та безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю і забезпечення безпеки під час заходів”, – повідомив він.

При цьому Фацевич додав, що необхідно, щоб жителі міста і паломники неухильно виконували протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.