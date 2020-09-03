Covid-19 Україна

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Рош-Ха-Шана в Умані: в місті посилять карантин на час паломництва

В Умані з 15 до 21 вересня буде посилено карантин через паломництво хасидів на святкування Рош-Ха-Шана.

Четвер, 3 вересня 2020, 19:38
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook.

“За рішенням держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаській ОДА разом з Міністерством охорони здоров’я, ДСНС та силовиками доручено вжити низку заходів з 15 до 21 вересня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Обмеження в районі паломництва:

  • заборона на масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території;
  • заборона на роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля;
  • заборона на роботу інших закладів громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім доставки їжі та замовлень на винос;
  • заборона на концерти, дискотеки й роботу нічних клубів;
  • заборона стихійної торгівлі;
  • заборона на відвідування навчальних закладів в районі паломництва.

Крім того, район паломництва хасидів необхідно обмежити карантинними КПП. Також в Умані буде щодня засідати оперативний штаб щодо безпечного святкування Рош-ха-Шана, до його складу увійдуть правоохоронці, медики, місцева влада і представники єврейської громади.

На в’їзді до Умані також встановлять КПП з поліцією, військовими Нацгвардії, медиками та працівниками ДСНС. В районі паломництва і на основних об’єктах треба забезпечити розмітку для дотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.

  • Раніше повідомлялося, що у вересні в Україні очікується масове паломництво хасидів до міста Умань — від 5 до 10 тисяч вірян.
  • 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блок-пости на в’їздах.
Теги: Рош ХаШана, Кабмін, хасиди, Умань

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