Рош-Ха-Шана в Умані: в місті посилять карантин на час паломництва

“За рішенням держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаській ОДА разом з Міністерством охорони здоров’я, ДСНС та силовиками доручено вжити низку заходів з 15 до 21 вересня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Обмеження в районі паломництва:

заборона на масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території;

заборона на роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

заборона на роботу інших закладів громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім доставки їжі та замовлень на винос;

заборона на концерти, дискотеки й роботу нічних клубів;

заборона стихійної торгівлі;

заборона на відвідування навчальних закладів в районі паломництва.

Крім того, район паломництва хасидів необхідно обмежити карантинними КПП. Також в Умані буде щодня засідати оперативний штаб щодо безпечного святкування Рош-ха-Шана, до його складу увійдуть правоохоронці, медики, місцева влада і представники єврейської громади.

На в’їзді до Умані також встановлять КПП з поліцією, військовими Нацгвардії, медиками та працівниками ДСНС. В районі паломництва і на основних об’єктах треба забезпечити розмітку для дотримання соціальної дистанції.