Антимонопольний комітет України оштрафував три компанії, підконтрольні групі Roshen Europe BV за нібито зловживання монопольним становищем на ринку на загальну суму у 283,6 млн грн. Зокрема, штраф постановили за встановлення ексклюзивно низьких цін для одного із покупців патоки, аби не допустити конкурента з Росії.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

“Виявлено, що Група здійснювала цінові виключення для окремих суб’єктів господарювання (кондитерських фабрик). Наприклад, для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни. Поясненням цьому може бути спроба Групи таким чином завадити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента (імпортера) – ТОВ “Амілко” (Ростовська обл. РФ), а також – не допустити переходу до нього інших покупців патоки, чиї потужності розташовані в східній частині України”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційним повідомленням АМКУ, порушення полягало у необґрунтованому підвищенні цін на патоку і сиропи протягом квітня-червня 2018, лютого-березня 2019 й у жовтні 2020. А також у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод із покупцями цього товару без обґрунтованих причин.