Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.
“Виявлено, що Група здійснювала цінові виключення для окремих суб’єктів господарювання (кондитерських фабрик). Наприклад, для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни. Поясненням цьому може бути спроба Групи таким чином завадити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента (імпортера) – ТОВ “Амілко” (Ростовська обл. РФ), а також – не допустити переходу до нього інших покупців патоки, чиї потужності розташовані в східній частині України”, – йдеться у повідомленні.
Згідно з офіційним повідомленням АМКУ, порушення полягало у необґрунтованому підвищенні цін на патоку і сиропи протягом квітня-червня 2018, лютого-березня 2019 й у жовтні 2020. А також у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод із покупцями цього товару без обґрунтованих причин.
- Справа про зловживання монопольним становищем на ринку патоки проти компаній була відкрита АМКУ ще у серпні 2020 року. У Roshen заперечували порушення, вказуючи, що корпорація не має жодного відношення до виробництва патоки. 17 грудня було завершено збір доказів у справі монополії.
- 5 лютого, президент опублікував чергове відеозвернення, у якому вирішив говорити російською. Вкотре у своєму відео він звертався до п’ятого президента та лідера партії “ЄС” Петра Порошенка, згадавши про новий товар в асортименті Roshen.