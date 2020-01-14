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Roshen виділить 50 млн грн на ремонт Національного інституту раку

Кондитерська корпорація Roshen виділить 50 млн грн на капітальний ремонт відділення онкогематології та створення відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку в Національному інституті раку.

Вівторок, 14 січня 2020, 16:01

Про це повідомила пресслужба корпорації.

Зазначається, що співпрацю з Національним інститутом раку Roshen розпочав ще у 2018 році. Тоді корпорація відремонтувала та обладнала приміщення, призначене для аферезу (забору) стовбурових клітин (для трансплантації кісткового мозку) та донорських тромбоцитів.

Крім того, у 2018 році Roshen надав допомоги Інституту раку на 2,9 млн грн. Цими коштами було відремонтовано приміщення, закуплено меблі та частину спеціалізованого обладнання.

“На початку осені Roshen розпочав капітальний ремонт частини приміщень другого корпусу Національного інституту раку. Ми плануємо завершити роботи в серпні 2020-го року, проте із-за жахливого стану самої будівлі, комунікацій виникають додаткові незаплановані роботи, але ми поки що йдемо за графіком і думаємо, що встигнемо в запланований термін”, – зазначила директор з розвитку соціальних проєктів Ірина Пономаренко.

  • Раніше повідомлялось, що найбільша кондитерська фабрика Києва – Roshen, яка раніше носила ім’я Карла Маркса, перетвориться на  Roshen Plaza.
Теги: Гроши, Roshen, рак

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