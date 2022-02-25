Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу після першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

За словами українського президента, наша країна змогла зірвати плани Росії щодо швидкого захоплення України.

Як зазначив президент, на більшості напрямків ворога вдалось зупинити, наразі там продовжуються бої. Зеленський додав, що атака продовжується, адже російські окупанти сподіваються, що українські військові стомляться.

“Але ми не втомлені”, – зазначив очільник України.

Окрім цього Володимир Зеленсткий зауважив, що врешті решт російській владі доведеться сісти за стіл перемовин, щоб домовлятись про завершення війни.

“Рано чи пізно Росії доведеться говорити з Україною про те, як закінчити війну. Про те, як закінчити бойові дії та зупинити вторгнення. І що швидше розпочнеться ця розмова, тим меншими будуть втрати самої Росії”, – наголосив президент.

Він додав, що попри заяви росіян обстрілювати тільки стратегічні військові об’єкти, вони завдають ударів як по військових, так і по цивільних громадянах України.