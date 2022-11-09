Британські розвідники зауважили, що Росія намагається відновити Кримський міст після вибуху, однак навряд чи їй вдасться повністю відновити його до вересня 2023 року.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

8 листопада росіяни планували розпочати заміну 64-метрового прольоту на автомобільній частині мосту. Щоб замінити пошкоджений участок мосту, окупантам знадобиться ще три прольоти.

Попри обіцянки окупаційної влади Криму встановити прольоти до 20 грудня – які вони озвучили президенту РФ Володимиру Путіну – згодом окупанти визнали, що роботи з відновлення мосту триватимуть щонайменше до березня 2023 року.

Щодо відновлень на залізничній частині Кримського мосту, то їх планують завершити до вересня 2023 року, хоча російський уряд пообіцяв прискорити ремонтні роботи.

На даний час одна залізнична колія на Кримському мосту залишається відкритою, проте загалом рух потягів обмежено. Темпи відновлення мосту також будуть залежати від погодніх умов зимою.

Британські розвідники зауважили, що через пошкодження Кримського мосту Росії довелось зупинити матеріально-технічне постачання до окупованого Криму та півдня України, що призвело до зменшення здатності РФ переміщати на тимчасово окуповані регіони військову техніку та армійців цим шляхом.

“Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний вихід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду намалювати картину військового успіху”, – резюмували у розвідці Великої Британії.

ДОВІДКА: 8 жовтня на Кримському мості, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.

За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.