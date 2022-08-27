Попри повідомлення про те, що росіяни фактично завершили підготовку до "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, аналітики Інституту вивчення війни сумніваються, що провести "голосування" вдасться до 11 вересня, як сподіваються у Кремлі.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

Напередодні представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що російська влада завершила адміністративну підготовку до “референдумів”.

Зокрема окупанти створили виборчі штаби, склали списки виборців і створили виборчі комісії, що, за словами Скібіцького, свідчить про те, що процес підготовки до “референдумів” є “майже завершеним”.

Підтримувана Росією окупаційна влада Запорізької області повідомила, що вже перевірила виборчі дільниці, проаналізувала списки виборців та відібрала кандидатів для роботи на виборчих дільницях і територіальних виборчих комісіях.

Однак російська окупаційна влада навряд чи зможе провести референдуми, як вони мають намір (у співпраці з місцевими колабораціоністами) до передбачуваного кінцевого терміну 11 вересня.

За словами аналітиків, завадити “референдумам” можуть триваючі розбіжності між окупантами та атаки партизанів на колаборантів.

Радник голови Херсонської області Сергій Хлань 26 серпня заявив, що окупаційна адміністрація Херсонщини намагається знайти людей, які б очолили адміністративні підрозділи з підготовки до “референдуму”, ймовірно, через брак бажаючих місцевого населення та низький рівень довіри. в українських колабораціоністів.

Хлань, зокрема, заявив, що російський президент Володимир Путін, можливо, наказав окупаційним адміністраторам не залучати громадян РФ до цього процесу, щоб процес “референдуму” виглядав як низова ініціатива з місцевою підтримкою.

“Раніше українські джерела повідомляли, що підготовку до референдуму гальмує український опір і посилення партизанських атак.Хоча російська влада гіпотетично може примусово анексувати українські території в будь-яку дату, вона навряд чи зробить це без проведення референдумів. Усі спостережувані показники свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням референдумів, щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, які відстрочать будь-які спроби анексії”, – резюмували експерти.