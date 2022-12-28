Росії не має бути членом Ради Безпеки ООН – глава МЗС Естонії

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу підтримав українську позицію та заявив, що перебування РФ серед постійних членів Ради Безпеки ООН є нелегітимним.

Про це глава відомства повідомив у Twitter.

Рейнсалу переконаний, що Росія не місце серед членів РБ ООН.

Вважаю нелегітимним членство Росії як держави-агресора у Раді безпеки ООН. Росія не повинна бути членом Ради безпеки ООН”, – наголосив глава МЗС.

I consider the membership of Russia, an aggressor state, illegitimate in the #UN #SecurityCouncil. Russia should not be a #UNSC member! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 28, 2022

Варто нагадати, що 26 грудня Україна ініціювала процес позбавлення РФ статусу члена Ради Безпеки ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що “зґвалтування Статуту відбулося на основі… простої зміни табличок “СРСР” на “Російська Федерація”.

Зауважимо, що наприкінці лютого Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН. Кулеба заявив, що на захід не запрошують Росію, оскільки країна не хоче миру і має спочатку відповісти за воєнні злочини.

За словами Дмитра Кулеби, майданчик ООН буде найкращим місцем для проведення саміту. Він зазначив, що йдеться не про те, аби зробити послугу якійсь окремій країні, а навпаки зібрати усіх разом.

Міністр наголосив, що Україна націлена на проведення саміту наприкінці зими. У Києві сподіваються, що у заході братиме участь генсек ООН Антоніу Гутерреш.