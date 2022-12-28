Росії не має бути членом Ради Безпеки ООН – глава МЗС Естонії

російсько-українська війна
22:57 «Тіло нарешті дістали. У чоловіка відірвані ноги. Він у звичайному домашньому одязі» – історія з Бахмуту
21:42 У разі вимкнення світла на Новий рік: рецепти сирних намазок, які не потребують кухонного приладдя
21:29 Прихильниця «русского мира» Прохорова повернулася до РФ із Німеччини
21:18 До ювілею Григорія Сковороди вийде в обіг пам’ятна банкнота 500 гривень
21:02 Лідер КНДР оприлюднив нові військові цілі на ключовій партійній зустрічі
20:51 Ситуація в енергосистемі Києва стабілізується, відтак столиця може повернутися до графіків відключень – Yasno
20:32 Суперечка між Сербією та Косово загострюється, — США, ЄС та НАТО закликають до «стриманості»
20:03 Ізраїльські вчені виявили 100 тисяч раніше невідомих типів вірусів
19:24 «Ми пройшли половину шляху до Перемоги, попереду — найважчий відрізок» — Данілов
19:13 У Запорізькій області російські армійці масово залишають місця несення служби – Генштаб
18:58 На випадок блекауту для рідних військовополонених відкрили новий номер для консультації
18:31 Новий популярний тренд TikTok – повідомити батьків про «смерть» улюбленої знаменитості
18:19 Велика Британія надасть Україні гелікоптери Sea King
17:51 Тіктокери на службі у Кремля: як соцмережа перетворилась на рупор російської пропаганди
17:24 У телемарафоні з’явилася рубрика «Обличчя року», першим показали заступника голови Верховної ради України Олександра Корнієнка
17:00 Німеччина придбала для України 480 генераторів
16:36 Зеленський опублікував світлини з Бахмута
16:33 Дефіцит електроенергії в системі України збільшився – «Укренерго»
16:00 РФ готує Крим до війни: уздовж західного узбережжя півострова зводиться оборонна лінія
15:59 Знімок «Ореста» з Азовсталі додали до переліку світлин року за версією The Guardian
15:53 Косово закриває головний прикордонний пункт з Сербією
15:45 «Європейська Солідарність» вимагає ухвалити закон про заборону діяльності в Україні РПЦ і підпорядкованих їй структур та організацій
15:21 У Києві чоловік з підробленим журналістським посвідченням вистрілив з травматичної зброї у перехожу
15:06 Зеленський та гендиректор BlackRock обговорили проєкти післявоєнної відбудови України
15:06 Літні люди, які мають собак, повідомляють про кращий загальний стан здоров’я та більшу фізичну активність
15:02 За останній рік Tesla втратила понад 800 мільярдів доларів ринкової вартості
15:01 В Україні запустили портал про реформу містобудування
14:56 Бізнесмена Костянтина Жеваго затримано у Куршевелі, готуються документи для екстрадиції – ДБР
14:27 10 найпопулярніших пісень 2022 року за версією Rolling Stone

Росії не має бути членом Ради Безпеки ООН – глава МЗС Естонії

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу підтримав українську позицію та заявив, що перебування РФ серед постійних членів Ради Безпеки ООН є нелегітимним.

Середа, 28 грудня 2022, 22:19
Підтримати

Про це глава відомства повідомив у Twitter.

Рейнсалу переконаний, що Росія не місце серед членів РБ ООН.

Вважаю нелегітимним членство Росії як держави-агресора у Раді безпеки ООН. Росія не повинна бути членом Ради безпеки ООН”, – наголосив глава МЗС.

Варто нагадати, що 26 грудня Україна ініціювала процес позбавлення РФ статусу члена Ради Безпеки ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що “зґвалтування Статуту відбулося на основі… простої зміни табличок “СРСР” на “Російська Федерація”.

Зауважимо, що наприкінці лютого Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН. Кулеба заявив, що на захід не запрошують Росію, оскільки країна не хоче миру і має спочатку відповісти за воєнні злочини.

За словами Дмитра Кулеби, майданчик ООН буде найкращим місцем для проведення саміту. Він зазначив, що йдеться не про те, аби зробити послугу якійсь окремій країні, а навпаки зібрати усіх разом.

Міністр наголосив, що Україна націлена на проведення саміту наприкінці зими. У Києві сподіваються, що у заході братиме участь генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Він зарекомендував себе ефективним посередником і ефективним переговірником, а головне – людиною принциповою і чесною. Тому ми будемо вітати його активну участь”, – зазначив Кулеба.

Глава міністерства додав, що Україна запропонувала мирну формулу, зокрема, щоб “не дозволити Росії маніпулювати питанням миру”. На сьогодні РФ не шукає миру. Дмитро Кулеба наголосив, що “росіяни регулярно говорять, що вони готові до переговорів, але це – неправда”, оскільки на полі бою вони демонструють протилежне.

Щодо того, чи запрошена Москва, Кулеба сказав, що Кремль має спочатку відповісти перед міжнародним трибуналом за скоєння воєнних злочинів. Тільки після цього.

Тільки у такий спосіб їх можна запросити до цього кроку”, – додав він.

  • За даними CNN, попри недавню заяву президента Росії Володимира Путіна про готовність до перемовин з Україною, Київ та Захід не повірили словам очільника Кремля, а тому у найближчому майбутньому перемовини між країнами навряд чи відбудуться.
  • У Кремлі заявили, що не приймуть жодного мирного плану України, якщо у ньому не буде враховано входження до складу РФ чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської –  які було незаконно анексовано РФ.
  • Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Кремль намагається змусити Київ сісти за стіл перемовин, тиснучи на Захід, оскільки ігнорує Україну як суверенну державу.
Теги: виключення рф з РБ ООН, Естонія, МЗС Естонії, підтримка України, Рада безпеки ООН

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook