Росії не має бути членом Ради Безпеки ООН – глава МЗС Естонії

Про це глава відомства повідомив у Twitter.
Рейнсалу переконаний, що Росія не місце серед членів РБ ООН.
Вважаю нелегітимним членство Росії як держави-агресора у Раді безпеки ООН. Росія не повинна бути членом Ради безпеки ООН”, – наголосив глава МЗС.
I consider the membership of Russia, an aggressor state, illegitimate in the #UN #SecurityCouncil. Russia should not be a #UNSC member!
— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 28, 2022
Варто нагадати, що 26 грудня Україна ініціювала процес позбавлення РФ статусу члена Ради Безпеки ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що “зґвалтування Статуту відбулося на основі… простої зміни табличок “СРСР” на “Російська Федерація”.
Зауважимо, що наприкінці лютого Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН. Кулеба заявив, що на захід не запрошують Росію, оскільки країна не хоче миру і має спочатку відповісти за воєнні злочини.
За словами Дмитра Кулеби, майданчик ООН буде найкращим місцем для проведення саміту. Він зазначив, що йдеться не про те, аби зробити послугу якійсь окремій країні, а навпаки зібрати усіх разом.
Він зарекомендував себе ефективним посередником і ефективним переговірником, а головне – людиною принциповою і чесною. Тому ми будемо вітати його активну участь”, – зазначив Кулеба.
Глава міністерства додав, що Україна запропонувала мирну формулу, зокрема, щоб “не дозволити Росії маніпулювати питанням миру”. На сьогодні РФ не шукає миру. Дмитро Кулеба наголосив, що “росіяни регулярно говорять, що вони готові до переговорів, але це – неправда”, оскільки на полі бою вони демонструють протилежне.
Тільки у такий спосіб їх можна запросити до цього кроку”, – додав він.
- За даними CNN, попри недавню заяву президента Росії Володимира Путіна про готовність до перемовин з Україною, Київ та Захід не повірили словам очільника Кремля, а тому у найближчому майбутньому перемовини між країнами навряд чи відбудуться.
- У Кремлі заявили, що не приймуть жодного мирного плану України, якщо у ньому не буде враховано входження до складу РФ чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської – які було незаконно анексовано РФ.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Кремль намагається змусити Київ сісти за стіл перемовин, тиснучи на Захід, оскільки ігнорує Україну як суверенну державу.