Напередодні в українській розвідці заявили, що президент РФ Володимир Путін начебто віддав наказ про повне захоплення Донецької та Луганської областей до березня 2023 року. Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, окупувати два українських регіони протягом місяця військам РФ не вдасться.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post заявив , що президент Росії Володимир Путін наказав російським військовим захопити всю Донецьку та Луганську області до березня 2023 року.

Черняк також заявив, що російські війська передислокують додаткові невизначені ударні групи, підрозділи, озброєння та військову техніку в невизначені райони сходу України, ймовірно, в район Луганської області.

Однак, як зазначають аналітики, вони не виявили жодних ознак того, що російські війська відновили свою потужність, аби перемогти ЗСУ та захопити Донбас.

“Можливо, Путін знову переоцінив власні можливості російської армії, як раніше оцінювало ISW”, – наголосили експерти.

В Інституті вивчення війни також нагадали свій прогноз про те, що новий російський наступ на Україну, ймовірно, закінчиться до квітня 2023 року, коли розпочнеться сезон весняних дощів (якщо не раніше). Тому досягти значних операційних здобутків на фронті військам РФ не вдасться.

“Кульмінація російських сил могла б створити сприятливі умови для того, щоб українські сили використали їх у власному контрнаступі наприкінці весни чи влітку 2023 року після залучення поставок західних танків”, – резюмували експерти.