Постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Лінда Томас-Грінфілд запевнила, що Кремль не зможе зірвати засідання Ради безпеки ООН щодо можливого вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у заяві Лінди Томас-Грінфілд в ефірі програми “This Week”, яка виходить на американському телеканалі ABC.

Як відомо, засідання Радбезу ООН щодо питання України заплановано вже на понеділок, 31 січня.

“Росії не вдасться зірвати засідання Ради безпеки ООН по Україні”, – розповіла постпред США при ООН.

За її словами, засідання Радбезу ООН стане для Москви ще однією можливістю відшукати дипломатичний вихід із ситуації, яка склалась на сьогодні.

“Ми чітко дали зрозуміти, що готові зібратись за дипломатичним столом, щоб розв’язувати проблеми України та Росії. Проте це буде неможливим на полі бою”, – додала Лінда Томас-Грінфілд.