Про це йдеться у заяві Лінди Томас-Грінфілд в ефірі програми “This Week”, яка виходить на американському телеканалі ABC.
Як відомо, засідання Радбезу ООН щодо питання України заплановано вже на понеділок, 31 січня.
“Росії не вдасться зірвати засідання Ради безпеки ООН по Україні”, – розповіла постпред США при ООН.
За її словами, засідання Радбезу ООН стане для Москви ще однією можливістю відшукати дипломатичний вихід із ситуації, яка склалась на сьогодні.
“Ми чітко дали зрозуміти, що готові зібратись за дипломатичним столом, щоб розв’язувати проблеми України та Росії. Проте це буде неможливим на полі бою”, – додала Лінда Томас-Грінфілд.
Ahead of United Nations Security Council meeting, U.S. Ambassador to the U.N. Linda Thomas-Greenfield says Russia will attempt to "distract from our unified voices.”
“We're not going to be distracted by their propaganda.” https://t.co/PIlfAYzEAG pic.twitter.com/IBJUSwRvqY
— This Week (@ThisWeekABC) January 30, 2022
- Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки скликають відкрите засідання Ради Безпеки ООН стосовно нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.
- Раніше американський посол у РФ Джон Салліван передав письмову відповідь Вашингтону до міністерства закордонних справ Росії.
- Також прессекретар Білого дому Джен Псакі, заявила, що США та НАТО не планують розміщувати контингент військ в Україні. Натомість Сполучені Штати пообіцяли “суворі санкції” щодо РФ у разі вторгнення в Україну.