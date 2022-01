Про це йдеться у заяві Лінди Томас-Грінфілд в ефірі програми “This Week”, яка виходить на американському телеканалі ABC.

Як відомо, засідання Радбезу ООН щодо питання України заплановано вже на понеділок, 31 січня.

За її словами, засідання Радбезу ООН стане для Москви ще однією можливістю відшукати дипломатичний вихід із ситуації, яка склалась на сьогодні.

Ahead of United Nations Security Council meeting, U.S. Ambassador to the U.N. Linda Thomas-Greenfield says Russia will attempt to "distract from our unified voices.”

“We're not going to be distracted by their propaganda.” https://t.co/PIlfAYzEAG pic.twitter.com/IBJUSwRvqY

— This Week (@ThisWeekABC) January 30, 2022