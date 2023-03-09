Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що у Росії немає достатньо потужностей, аби окупувати вагому частину України у 2023 році. На думку американської посадовиці, Росія може перейти до оборонних дій, затягуючи війну.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначила Хейнс, Росії не вистачає боєзапасів і військ, щоб досягти великих територіальних здобутків в Україні цього року. Тому РФ може перейти до стратегії утримування та оборони, затягуючи війну.

Виступаючи перед Сенатом США Хейнс розповіла, що зазнавши невдач на полі бою президент РФ Володимир Путін зрозумів проблеми своїх військ і може змінити стратегію війни найближчим часом.

“Навіть коли російський наступ триває, у них високий рівень втрат. Путін, ймовірно, краще розуміє межі того, чого здатна досягти його армія, і, схоже, зараз зосереджений на більш обмежених військових цілях”, – сказала вона.

Хейнс пояснила, що Кремль може розглядати продовження війни, навіть якщо доведеться на деякий час відмовитись від наступу.

Вона додала, що зараз у РФ є “поступовий прогрес” у Бахмуті на Донеччині. Водночас як і більшість інших фахівців, директорка національної розвідки США наголосила, що це місто не має важливого стратегічного значення.

Також за її словами, окрім втрат живої сили, війська РФ стикаються з моральними проблемами та браком боєзапасів.Аби продовжити наступ, РФ знадобиться допомога інших країн та збільшення чисельності своїх військових.

“Якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не визначить значні сторонні поставки боєзапасів, їй буде дедалі важче підтримувати поточний рівень наступальних операцій у найближчі місяці. І, отже, вони можуть повністю перейти до утримання та оборони окупованих територій. Коротко кажучи, ми не очікуємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків”, — сказала вона.

У звіті про оцінку загроз зазначається, що Москва хоче уникнути прямого конфлікту зі США, але невдачі в Україні можуть спонукати Москву до ескалації війни.

“Існує реальна можливість того, що військові невдачі Росії у війні завдадуть шкоди внутрішньому становищу президента Росії Володимира Путіна і, таким чином, спровокують додаткові ескалаційні дії”, – наголосила Авріл Хейнс.