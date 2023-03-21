В Російській Федерації триває прихована мобілізація, відтак Росії щомісяця вдається мобілізувати близько 20 тисяч росіян.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова.

“Цей процес триває. І в межах прихованої мобілізації щомісяця росіянам вдається мобілізувати близько 20 тисяч осіб. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи”, – заявив Андрій Юсов.

А також додав, що однієї лише мобілізації недостатньо – людей ще потрібно навчити, а тренувальних баз у росіян недостатньо. Через це РФ використовує ресурси Білорусі й білоруські полігони.

Крім того, представник ГУР зазначив, що станом на сьогодні не зафіксовано фактів постачання зброї РФ з боку Китаю. На думку Андрія Юсова, Китай буде посилювати свої позиції в регіоні й на території так званої РФ, натомість Росія більше залежатиме від інших “гравців”.

Щодо ситуації у тимчасово окупованому Криму Андрій Юсов підкреслив, що Крим вже давно використовується росіянами як військова база з елементами концтабору, облаштовуються укріплення, тому що ворог усвідомлює неминучість деокупації Криму. Крім того, сім’ї російських загарбників втікають з Криму і намагаються позбутися усього майна, яке там лишилося.