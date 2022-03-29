Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) вирішила зупинити членство Росії та Білорусі. Через два дні почнеться конгрес Міжнародної федерації футболу, де РФ може загрожувати виключення з ФІФА.

Про це повідомляє Міжнародна спілка біатлоністів та sportarena.com.

Обидві країни порушили гуманітарні зобов’язання федерацій-членів відповідно до Конституції IBU. Подальше співробітництво підривало б зусилля спілки та членів у просуванні своїх конституційних принципів і цілей.

“Крім того, виконком погодився з тим, що оскільки вторгнення Росії в Україну зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби НФС країн-нападниць продовжували користуватися всіма правами членства в IBU, коли їхні країни порушили проведення спортивних змагань в Україні”, – зазначено в заяві IBU.

У Міжнародній спілці біатлоністів додали, що уважно стежать за ситуацією в Україні та переглянуть рішення, якщо обставини зміняться. Рішення розглянуть Конгресом IBU 2022 року під час засідання протягом 15-19 вересня. Проте виконавча рада може скасувати його раніше.

Також 31 березня в Досі (Катара) відбудеться 72-й конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Під час нього розглянуть питання подальшого членства в організації Російської федерації футболу.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, Азійська та Африканська конфедерації схиляються до зупинення членства. Проте організація, яка управляє футболом у Південній Америці (КОНМЕБОЛ), та УЄФА навпаки виступають за виключення. Але обидва варіанти для Росії означають, що їм заборонять міжнародні трансфери та стане неможливим виступати на міжнародному рівні.