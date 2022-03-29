Про це повідомляє Міжнародна спілка біатлоністів та sportarena.com.
Обидві країни порушили гуманітарні зобов’язання федерацій-членів відповідно до Конституції IBU. Подальше співробітництво підривало б зусилля спілки та членів у просуванні своїх конституційних принципів і цілей.
“Крім того, виконком погодився з тим, що оскільки вторгнення Росії в Україну зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби НФС країн-нападниць продовжували користуватися всіма правами членства в IBU, коли їхні країни порушили проведення спортивних змагань в Україні”, – зазначено в заяві IBU.
У Міжнародній спілці біатлоністів додали, що уважно стежать за ситуацією в Україні та переглянуть рішення, якщо обставини зміняться. Рішення розглянуть Конгресом IBU 2022 року під час засідання протягом 15-19 вересня. Проте виконавча рада може скасувати його раніше.
Також 31 березня в Досі (Катара) відбудеться 72-й конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Під час нього розглянуть питання подальшого членства в організації Російської федерації футболу.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно, Азійська та Африканська конфедерації схиляються до зупинення членства. Проте організація, яка управляє футболом у Південній Америці (КОНМЕБОЛ), та УЄФА навпаки виступають за виключення. Але обидва варіанти для Росії означають, що їм заборонять міжнародні трансфери та стане неможливим виступати на міжнародному рівні.
- Нагадаємо, Росію із Білоруссю відсторонили від змагань у червні-липні в Угорщині. Тепер представники цих країн не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
- Спортсменів із Росії та Білорусі не допустять до змагань Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). Вони не виступатимуть на заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.
- Вишеградська четвірка, до якої разом з Польщею, Словаччиною та Чехією входить і Угорщина мала провести саміт 30-31 березня. Проте він не відбудеться через відмову міністрів оборони Польщі та Чехії брати в ньому участь через позицію Угорщини.